KAI "2030년 아시아 제1 항공우주체계 종합기업 도약"

[아시아경제 이동우 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 에어 모빌리티, 위성·우주발사체 등을 앞세워 오는 2030년 아시아 제1의 항공우주체계 종합기업으로 도약하겠다는 비전을 제시했다.

안현호 KAI 사장은 2일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 기자간담회에서 "10년 후 KAI는 아시아 시장을 주도하는 제1항공우주기업으로 거듭나 매출 10조원의 세계 20위권의 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.

KAI는 이를 위해 연간 3조원대 매출을 오는 2025년까지 5조원으로 확대하고 18조원 규모의 수주잔고를 25조원 대로 끌어올릴 계획이다.

안 사장은 특히 미래 에어 모빌리티(전기·수소항공기), 유무인 복합 체계, 위성·우주발사체, 항공방산 전자, 시뮬레이션·소프트웨어 등 분야를 중점 신사업으로 꼽았다.

비전 달성을 위해 위성을 중심으로 우주사업 공략에 적극적으로 나서겠다는 계획이다. 고부가가치의 위성 사업에서 초소형 및 중대형 부문의 역량을 강화하는 맞춤형 전략도 제시했다.

안 사장은 "소형은 제조에서 발생하는 부가가치보다 서비스에서 나오는 수익이 훨씬 큰 만큼 이를 위해 카이스트와 산학협력, 관련 기업 인수합병, 전략적 제휴 등을 추진 중하고 있다"고 말했다.

KAI는 특히 도심항공교통(UAM)에 대해서 항공 역량을 바탕으로 시장을 공략한다는 방침이다.

안 사장은 "UAM의 핵심은 수직이착륙, 자율이착륙인데 헬기를 개발한 KAI는 이 같은 역량을 이미 가지고 있다"며 "UAM 사업은 국내 유명 기업과의 협력, 컨소시엄 구성 등을 고려 중"이라고 말했다.

민수기체 부문에 대한 전망도 밝혔다. 안 사장은 “민수기체 부문과 완제기 수출은 올해 바닥 수준”이라며 “당분간 항공우주산업 생태계 유지, 협력업체 생존 등 경쟁력 제고에 집중할 계획”이라고 설명했다.

그러면서 "2023년 상반기부터는 보잉 물량도 증가할 것으로 보인다"며 "백신 영향으로 현재 전망치보다는 실적 회복 속도가 빠를 것"이라고 강조했다.

안 사장은 KAI의 미래 경쟁력 확보를 위해 스마트팩토리 구축을 위한 소프트웨어(SW) 역량 강화가 중요하다고 주장했다.

그는 “인도와 중국의 추격도 극복하고 생산성을 30% 올려야 되는 현 상황에서 스마트팩토리 구축을 위한 SW 역량이 중요하다”며 “SW 관련 인력도 충원하고 회사의 역량을 대폭 강화시켜나가야 된다”고 말했다.

