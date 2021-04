'신규가입만 1만번'…적립금 3600만원 챙긴 30대 집유

[아시아경제 황수미 기자] 타인 명의의 아이핀을 불법적으로 구입해 쇼핑몰 사이트에 회원으로 가입한 뒤 신규가입 명목으로 나오는 적립금 수천만원을 챙긴 30대가 법원에서 징역형의 집행유예를 선고받았다. 그는 약 1만여 개의 신규 아이디를 만들었다.

수원지법 형사9단독(박민 판사)은 컴퓨터 등 사용사기 혐의로 기소된 A(36)씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고하고 120시간의 사회봉사를 명령했다고 4일 밝혔다.

A씨는 2018년 5월 불법 아이핀 판매업자로부터 다른 사람의 아이핀을 구매한 뒤 이를 이용해 B쇼핑몰 사이트에 회원가입을 하고, 신규가입 명목으로 4000원의 적립금을 받았다. 그는 이같은 수법으로 지난해 2월까지 B쇼핑몰에서 총 1만930개의 신규 아이디를 만들어 3600여만원 상당의 이득을 챙긴 혐의로 기소됐다.

박 판사는 "피고인은 피해 회복을 위한 별다른 조치를 하지 못해 피해 회사로부터 용서받지 못했다"며 "다만 피고인이 나름대로 반성하며 재범하지 않겠다고 거듭 다짐하는 점, 형사처벌 전력이 없는 점 등을 고려해 이번에 한해 형의 집행을 유예한다"고 판시했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr