“아무나 오세요” 확진자 쏟아진 부산 사하구에 ‘임시선별검사소’ 운영한다

사하구 도서관·복지시설·공원 등 모든 공공시설 잠정 운영중단

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 목욕탕·스포츠시설 관련 34명의 코로나19 확진자가 쏟아진 부산 사하구에서 일주일간 임시선별검사소가 운영된다.

부산 사하구는 4일부터 10일까지 신평레포츠공원에 코로나 임시선별검사소를 설치해 운영에 들어갔다.

임시선별검사소는 운영 기간 매일 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 운영한다. 낮 12시부터 오후 1시까지는 소독 관계로 운영하지 않는다.

코로나 증상이 없어도 누구나 해당 임시선별검사소에 방문해 검사받을 수 있다. 하지만 보건소에서 연락받은 접촉자 분류 대상은 임시검사소가 아닌 보건소 선별진료소를 이용해야 한다.

사하구는 코로나19 확산을 막기 위해 도서관, 복지시설, 공원 등 지역 내 모든 공공시설 운영을 당분간 중단할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr