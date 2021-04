[뉴스人사이드]잘나가는 월가 펀드매니저에서 피자배달부까지…음식배달로 유럽을 평정

윌 슈 딜리버루 창업주

[아시아경제 권재희 기자] "왜 런던에는 음식 배달 서비스가 없을까?"

2000년대 초반 미국 뉴욕 모건스탠리에서 펀드매니저로 1주일에 100시간씩 일을 하던 윌 슈는 매일 야근하며 저녁을 배달시켜 먹었다. 하지만 2004년 런던 지사에 발령이 나면서 슈는 심야에 배달을 하는 음식점을 찾지 못해 매일 버거킹에서 끼니를 떼워야 했다. 매일 같은 메뉴를 물리도록 먹으며 슈는 생각했다.

"이것이야 말로 대박이다"

그길로 모건스탠리를 박차고 나온 슈는 와튼스쿨을 다니며 사업을 구체화하기 시작했다. 그렇게 2013년 '딜리버루'가 탄생했다.

딜리버루는 '배달(Delivery)'과 '캥거루(Kangaroo)'의 합성어다. 캥거루가 주머니에 새끼를 품고 다니듯, 고객들에게 전달할 음식을 품고 배달한다는 의미가 담겼다.

당연히 먹히는 아이템이라고 확신을 갖고 시작했지만 현실은 녹록지않았다. 영국에서는 음식 배달 문화가 아예 없었을 뿐더러 주변 사람들마저 "영국 사람들은 미국인만큼 배달 음식을 즐기지 않을 것"이라며 만류하기도 했다. 엎친데 덮친 격으로 비슷한 시기에 경쟁업체들이 우후죽순 생겨난 점도 넘어야 할 산이었다.

하지만 슈는 강한 확신이 있었다. 자신의 생각이 맞는지 확인하기 위해 사업 초창기에는 직접 매일 다섯 시간씩 배달업무를 하며 시장조사를 했다. 그 결과 실제로 영국에서도 자신과 같이 다양한 음식을 배달시켜 먹고자 하는 수요가 있다는 사실을 확인했고, 더불어 고객들이 기존 배달업체들에게서 느끼는 불만족스러운 부분까지 덤으로 배울 수 있었다.

직접 배달을 뛰는 CEO이다 보니 웃지못할 헤프닝도 있었다. 창업 직후 배달원을 구할 수 없어 자신이 직접 피자배달을 하다 투자은행에서 일하던 시절 선배를 만났던 일화가 바로 그것이다.

훗날 슈 CEO는 한 인터뷰에서 "그는 내가 정말 큰 일을 당해 인생이 나락으로 떨어진건 아닌지 진심으로 걱정하는 듯한 눈빛이었다"고 회상했다.

창업 초기 런던 첼시 인근 3개 식당과 계약해 배달서비스를 시작한 딜리버루는 현재 유럽은 물론 홍콩, 싱가포르, 호주, 아랍에미리트 등 12개 국가 800여개 도시에서 서비스를 하고있다.

급기야 세계 최대 전자상거래 기업인 아마존으로부터 투자를 받으며 전 세계적으로 주목받는 스타트업으로 떠올랐다.

이처럼 딜리버루가 다른 수 많은 경쟁사들을 제치고 아마존을 비롯한 유수의 기업들로부터 투자유치를 받으며 단기간에 성공할 수 있었던 것은 자체 개발한 빅데이터 활용 시스템 등 차별화되는 부분이 있었기 때문이다. 인공지능(AI)와 머신러닝(기계학습) 기술을 적용해 고객들이 정확하고 빠른 서비스를 받을 수 있도록 하고 있다.

슈 CEO는 "배달기사의 도착시간을 레스토랑에 정확하게 전달하는 것이 매우 중요하다"며 "나폴리 피자는 90초 스테이크는 10분이 걸린다. 음식이 뜨거운 상태에서 배송기사가 도착하려면 어떻게해야할지 우리는 모든 경험을 모아 최상의 답을 찾으려 하고 있다"고 말했다.

'딜리버루 플러스'라는 구독 서비스도 타 음식배달 서비스와 차별화되는 부분이다. 고객이 월 정액 18.99달러만 나면 무제한으로 배달 서비스를 이용할 수 있게 한 서비스다. 출시 후 한달 만에 2만여명이 가입하는 등 폭발적인 인기를 끌었다.

이렇게 하나하나 음식 배달 서비스업의 성공 모델을 만들어가며 런던증시 상장 유망주로 기대감을 모았던 딜리버루는 거래 첫날인 지난달 31일(현지시간) 30% 급락하는 등 굴욕을 맛봤다. 이에따라 딜리버루의 시가총액은 76억파운드(약 11조8000억원)으로 시작해 73억2000파운드로 장중 최대 22억8000만파운드(약 3조5000억원)가 줄었다. 주가 변동이 심해 거래가 두 차례 중단되는 수모를 겪기도 했다.

월스트리트저널(WSJ)은 "일부투자자들은 코로나19 백신 출시로 배달수요가 줄어들 것으로 예상하면서 딜리버루의 성장가능성을 회의적으로 보는 시각도 있다"고 소개했다.

또 최근 영국에서 우버 노동자들을 직고용하라는 판결이 나오면서 비슷한 비즈니스모델을 가지고 있는 딜리버루에도 적용될 가능성이 높다는 점도 투자자들이 딜리버루 IPO 참여를 꺼리는 요인으로 작용했다.

영국에서 가장 큰 자산운용사 중 하나인 애버딘 스탠더드와 아비바가 딜리버루 주식 매입에 참여하지 않을 것이라고 선언한 것이다.

하지만 슈 CEO는 한 매체와의 인터뷰에서 "직업의 유연성과 안정성은 흑과 백의 논리로 다뤄져왔다"며 "하지만 우리는 근로자들이 유연한 업무시간을 영위하면서도 안정적으로 일할 수 있는 환경을 제공하기 위해 각국 정부와 협업하는 등 여러 노력을 기울여 나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr