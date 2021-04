法 "잡종지라도 하천으로 쓰였다면 공공사업 무상귀속 대상"

[아시아경제 조성필 기자] 토지 지목이 등기부상 잡종지로 돼 있더라도 도로나 하천으로 사용돼 왔다면 공공시설에 해당해 공공사업 시행자에 무상으로 귀속돼야 한다는 법원 판단이 나왔다.

4일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사합의37부(부장판사 박석근)는 한국토지주택공사(LH)가 법무부장관을 상대로 낸 부당이득금 상환 소송에서 원고 승소 판결했다. 재판부는 "피고는 원고에게 3억5584만여원과 지연이자를 지급하고, 소송비용 90%를 부담하라"고 밝혔다.

앞서 LH는 경기 군포시 송정공공주택지구 조성사업을 시행하던 중 2017년 5월 사업지구 내 토지 1436㎡를 3억5584만여원만에 매수하는 국유재산 매매계약을 체결했다. LH는 앞선 2015년 11월 해당 토지가 도로, 하천으로 사용된 만큼 무상으로 넘겨달라고 요구했으나 정부가 이 협의에 응하지 않아 부득이하게 계약을 체결, 손해가 발생했다며 이번 소송을 제기했다.

LH는 해당 토지가 '종래의 공공시설'에 해당해 무상으로 귀속됐어야 한다고 주장했다. 근거는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제65조였다. 해당 조문은 '개발 행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다'고 규정하고 있다. 공공시설은 도로·철도·수도 등으로, 대통령령으로 정하는 공공용 시설을 말한다.

정부는 해당 토지가 토지조사사업에서 도로, 하천으로 분류됐지만 이후 등기부상 잡종지로 변경돼 실질적 기능을 상실, 공공시설에 해당하지 않는다고 맞섰다. 또 일제하 시행된 토지조사사업 당시 조사규정에 비춰볼 때 해당 토지가 공공용 재산으로 조사되지 않았고, 실제 도로, 하천으로 이용됐다고 볼 수도 없다고 항변했다.

법원은 LH 측 손을 들어줬다. 재판부는 "해당 토지는 지구 조성사업 실시계획 이전에 도로나 하천 부지로 실체를 갖춰 적법하게 행정재산이 됐다"며 "설령 이후 지목이 잡종지로 변경됐다고 하더라도 이 같은 사정만으로는 용도폐지가 됐다고 볼 수 없어 해당 토지는 종래의 공공시설에 해당한다"고 밝혔다.

재판부는 토지가 일제하 토지조성사업 당시 도로, 하천이 아니었다는 주장 역시 받아들이지 않았다. 재판부는 "해당 토지는 조선총독부 소관인 국유재산이었다가 대한민국 정부수립과 동시에 국유의 공공용재산이 됐다"며 "정부 수립 이후 작성된 폐쇄지적도에도 하천 형상을 나타내고 있어 실제 이용현황이 도로, 하천이었다고 보는 것이 타당하다"고 판시했다.

