"빵송국에서 '빵빵' 웃겨드리겠습니다" 곽범·이창호, '웃음사냥' 비결은 [한승곤의 문화수첩]

개콘 출신 곽범·이창호 개콘 폐지 후 유튜브 '빵송국'서 폭소만발

성대모사 달인 곽범 '이경영' "진행시켜" 유행어

미래전략실 본부장, 이택조 등 '부캐' 인기 이창호

"그저 매일 감사합니다" 빵송국 구독자 11만…뒤늦은 전성기 인기몰이

[아시아경제 한승곤 기자] 이창호 미래전략실 본부장. "진행시켜" 곽범. 유튜브에서 두 사람의 이름을 검색하면 수많은 영상과 함께 높은 조회수는 물론 "정말 웃긴다"라는 댓글을 쉽게 볼 수 있다. 개그맨에게 `웃긴다`라는 칭찬은 극찬이지만, 사실 두 개그맨은 그간 잘 알려지지 않은 인물이다.

KBS 27기(곽범/2006년 데뷔), 29기(이창호/2014년 데뷔) 공채 개그맨 출신으로 개그콘서트에는 늘 출연했지만, 두 사람의 이름 석자가 지금처럼 알려지지는 않았다. 뒤늦은 전성기로 볼 수도 있다.

이유가 뭘까. 많은 팬은 "개콘이 이들을 제대로 살리지 못한 것 아니냐" 부터, "유튜브 없었으면 어쩔뻔" , "개콘 폐지가 진짜 웃기는 개그맨들에게는 기회였구나" 라는 평가를 내놓고 있다.

이 같은 팬들의 인기를 입증이라도 하듯 지난해 5월 곽범 이창호(이하 존칭생략)가 유튜브에 만든 `빵송국` 채널은 4일 기준으로 구독자 11만명을 넘어섰다.

두 사람에 따르면 초기 구독자 목표는 1만명에 불과했다. 그러나 하루가 다르게 구독자가 늘고 있고 곽범의 유행어 "진행시켜" , 이창호의 `전략본부장`(부캐/이창호 본인의 캐릭터가 아닌 또 다른 인물을 캐릭터화하여 개그를 하는 일종의 개그장르. 줄여서 `부캐`라 부른다) `이택조` 등등, 두 사람의 인기는 날이 갈수록 커지고 있다. 아시아경제 사옥에서 이들을 만나 지금의 인기와 한국 개그의 현실 등 속 깊은 얘기를 들어봤다. 다음은 일문일답.

-요즘 인기는 실감하시나요, 유튜브가 아주 난리가 났습니다.

▲이창호(이하 이): 정말 감사하게도 조금 실감하고 있습니다(웃음)

▲곽범(이하 곽): 옆에 계신 `창느님` (개그맨 이창호의 인기가 높아 하느님을 빗대어 최대로 칭송하는 곽범의 고급진 표현)만 믿고 갈 뿐입니다. 창느님. 우리 창느님. 정말 정말 감사합니다. 또 창느님이 저에게 말씀하시길 `하늘을 걷고 있는 기분`이라고, 수줍게 말씀을 해주셨는데요. 정말 팬 여러분 그리고 개그를 사랑해주신 모든 분 정말 감사합니다.

-언제부터 개그맨의 꿈을 키우셨나요, 학창시절 예를 들면 `웃음사냥꾼` 이런 학생이셨는지.

▲곽: 저는 자랑 조금 하겠습니다. 각 고등학교에서 축제를 하지 않습니까, 사회자는 각 학년별로 1명씩 할 수 있었는데요. 저는 학년을 뛰어넘어 전체 사회도 보고 했습니다. 여기까지 자랑하겠습니다.

▲이: 곽범 씨 당시 사회 정말 잘 보고, 그때가 지금보다 더 웃겼던 것 같습니다(웃음)

-두 분 콤비신데 만담도 상당히 잘하시는 것 같습니다.

▲이: 저희 공연이 만담 위주입니다. 만담이 우리나라 장터에서 시작한 우리 고유의 문화이기도 하고, 널리 알리고 싶죠

▲곽: 아무래도 지금은 만담 개그가 좀 끊긴 것 같고, 예전 우리 선배들 만담 개그, 정말 재미있게 많이 하셨거든요, 그런데 지금은 콩트 위주 개그가 인기를 끌다 보니 만담이 설 자리가 없는 것 같아요. 그래서 만담을 다시 좀 알리고 싶고 또 하고 싶기도 하죠

-그렇군요. 이렇게 인기가 폭발적이다 보니 개그콘서트 얘기를 하지 않을 수 없습니다. 많은 분이 묻습니다. "그때는 왜 이런 보석을 못 봤을까"라며. 개콘의 구조적 문제는 아닌지, 어떻게 생각하십니까

▲곽: 유튜브 구조에서는 피드백을 바로 받고 여러 내용을 수정 개선할 수 있는데 아무래도 개콘은 방송이다 보니 그런 과정이 조금 약했던 것 같습니다.

▲이: 과도기 아니었을까요, 공영방송이다 보니 코미디는 자유로워야 할 영역인데 그렇다 보니 좀 어떤 한계가 있었던 것 같습니다. 그런 상황에서 지금 저희를 비롯해 개그맨들이 유튜브를 통해 갈증을 많이 풀고 있는 것 같습니다.

-코로나로 공연 무대가 사라졌는데 많이 힘들지 않으신가요

▲이: 앞에 관객분들이 없으니 조금 아쉽긴 합니다. 그래도 이렇게 `빵송국`을 통해 호흡할 수 있어 다시 한 번 감사하다는 생각을 하고 있습니다.

-빵송국 얘기를 좀 해보겠습니다. 콘텐츠 중 `영화에 꼭 나오는 장면` 이건 즉흥 개그로 보이는데, 어느 정도 가이드라인이 있나요

▲곽: 가이드라인은 아주 희미하게만 있습니다. 개그 아이디어 회의도 뭐 딱딱하게 하는 게 아니라 자연스럽게 대화하듯 그렇게 회의를 하고 있습니다.

▲이: 저희가 워낙에 공연을 많이 했고 준비한 아이템도 너무 많고 그래서 놀면서 회의하고 그런 것 같아요

▲곽: 그리고 워낙에 둘이 오래 있었고 그러다 보니 코미디 취향도 같아지는 것 같아요. 그렇게 시너지 효과가 나는 것 같습니다. 저희가 공연할 때 명함 제작도 앞뒤로 곽범 이창호, 이창호 곽범 이렇게 있었거든요. 그때 실제로 제가 대표였고 이창호 씨는 전략기획본부장이었는데, 이게 이제 유튜브로 오면서 상황이 완전히 바뀌었죠. 이쪽이 정말 형님 저는 그냥 아우(웃음)

-두분의 신뢰와 믿음이 상당하신데요. 짓궂은 질문입니다. 이창호 곽범 누가 더 인기가 많다고 생각하시나요

▲곽: 저는 창느님이 걸어가며 흘린 과자 부스러기, 그것만 먹으며 갑니다. 저는 그것만으로도 만족합니다.

▲이: 이 부분 기사에서 삭제 가능할까요, 이건 저를 아주 보내려고 하는 것 같은데….

▲곽: 저는 이거 기사에 꼭 반영해주세요, 창호가 입은 조끼 제가 사준 겁니다.

▲이: 네 사실입니다. 4년째 입고 있습니다.

▲곽: 여러분, 인간 곽범 저는 창느님이 흘린 과자 새끼손가락으로 찍어 먹으며 그렇게 사는 것만으로도 아주 아주 행복하답니다.

-역시 대한민국 개그계의 명콤비 같습니다. 그럼 두 분이 지금 합숙도 하시는지요, 호흡이 아주 대단하신데요 가장 최근의 번뜩이는 아이디어 뭐가 있었을까요

▲이: 저희가 개인 생활은 침범하지 않습니다. 서로서로 그런 부분은 존중하고 있습니다.(웃음)

▲곽: 최근에 창호 씨가 뜬금없이 아이디어를 보냈는데요. 밤 12시에 `외계인 고문 콘텐츠` 이렇게 카톡을 보낸 거에요

-외계인 고문 콘텐츠요?

▲곽: 네, 그래서 `어 이게 뭐야` 했더니 "애플이나 삼성에서 새로운 스마트폰 나오면 외계인 고문해서 만들었다, 이런 것처럼 우리도 외계인 고문해서 인터뷰해보면 어떻겠나" 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 `그럼 외계인 어디서 잡아오지?` 했더니

▲이: 네 그래서 외계인 아이디어는 그렇게 끝났습니다.

▲곽: 방법이 있긴 있습니다. 저희가 외계인이 되면 됩니다.(웃음)

-영화배우 이경영 씨 성대모사를 잘하시는데요. 평소 영화나 드라마를 얼마나 보시는지요

▲곽: 하루에 영화 서너 편을 꼭 봅니다. 보면서 생각도 하고 그러는데요. 요즘에는 미해병 작전 침투 직전 엄숙한 분위기를 보고 여러 장면을 연구했습니다.

-미해병 침투요? 그게 뭐죠 살짝만 공개해주실 수 있나요

▲곽: 미국 특수부대에서 좀 높은 사람이 뭐라 뭐라 말하면 듣는 애들은 꼭 팔짱을 끼고 그 상태에서 엄지손가락을 조금 보이는 몸짓을 합니다. 그런 게 좀 웃긴 것 같습니다(웃음)

-그렇군요. 사진으로 독자 여러분께 보여드렸어야 했는데..`빵송국`을 통해 공개 될 수 있으니 기대하겠습니다. 조금 핵심적인 질문을 드리겠습니다. 빵송국 아이디어 도대체 어디서 나옵니까, 어떻게 그렇게 사람들의 배꼽을 쥐락펴락하십니까

▲이: 빵송국 소재들이 과거 콘텐츠들 공연의 일부분에서 조금 각색해서 하는 것도 많고요, 저희가 새로 아이디어를 짜서 하는 것도 있습니다. 예전에 했던 공연에서 조각조각 만들어 하는 것도 있고요. 그리고 댓글이나 영상 공유로 팬 여러분이 홍보를 또 해주시니까 그런 면에서 파급력이 있는 것 같아요. 그래서 너무 또 기대됩니다.

-그렇게 웃기시는 두 분. 개그맨 롤 모델 있을까요 , 예를 들어 이런 개그맨을 보고 꿈을 키웠다 하는 분 있을까요

▲곽: 유세윤 선배입니다. 개그맨을 웃기는 개그맨이니까요. 정말 진심으로 존경합니다. 유세윤 선배 때문에 개그맨이 되고 싶었습니다.

-오늘 인터뷰 중 처음으로 진지한 모습이시군요

▲이: 저는 코미디언 윌 페럴 좋아합니다. 저희 꿈 중 하나가 영화 겟아웃 만든 코미디언이라고 있는데요. 저희도 언젠가 영화를 만들까 생각하고 있습니다. 그래서 빵송국을 잘 보시면 먼 미래에는 이걸 영화화할 수 있는 그런 장면도 좀 있습니다.

윌 페렐은 미국의 코미디언 및 배우로 `새터데이 나잇` 라이브 크루 출신이다. 영화 겟아웃의 감독 조던 필은 `세컨 시티` 코미디 극단 출신으로, 본인들의 이름을 건 쇼를 진행하며 이름을 알렸다.

-지금 빵송국 운영 잘 되고 있는데요 두 분 최종 꿈이 있을까요

▲곽: 창호 씨가 그런 말을 했었어요. 우리가 잘 되면 지하에 공연장 있고 1층에 펍 있고 사무실 있고 그런 공간을 만들자

▲이: 정말 능력이 된다면 그런 공간을 만들어 후배들이 와서 마음껏 공연할 수 있게 하고, 정말 숨은 고수들이 많거든요

- 혹시 그럼 곽범씨 정말 웃기는 개그맨 후배 1명 누가 있을까요 추천을 해보신다면

▲곽: 음 저는 김해준 후배입니다. 동갑이지만 김해준 후배. 정말 웃기고 능력 있고 그렇습니다. 이 후배는 사람들이 뭘 좋아하는지 본인 스스로 잘 알고 있는 것 같아요. 최근에 김해준 씨가 자기가 자기 댓글 읽는 콘텐츠를 보인 적이 있는데 한번 보세요. 정말 웃깁니다.

- 빵송국 운영 중 힘들었던 기억 있을까요

▲이: 저만의 생각인데요. 저희가 쉽게 할 수 있는 콘텐츠가 많아요. 유튜브에. 그런데 저희가 그걸 안하고 정말 묵묵히 했거든요. 다른 분들이 안쓰러워서 그런 말씀도 하셨어요. "일단 자극적으로 해봐라, 왜 그렇게 하냐", "구독자도 늘지 않는데, 왜 그렇게 하냐"“ 그런데 그냥 우리 개그로 가보자, 그런 생각을 했습니다.

▲곽: 그걸 좋아해 주시니까 너무 좋죠. 원래 저희 구독자 1만명 생각했는데 지금 구독자 10만명 거의 다 왔습니다. 정말 좀 눈물 날 것 같고 그렇습니다.

-그렇다면 빵송국을 통해 얻는 기쁨 어떤 게 있을 수 있을까요

▲이: 개콘 때는 우리를 기억해주기보다는 프로그램을 기억해주셨어요, 그런데 지금은 곽범 이창호를 기억해주시니까 아주 좋죠. 댓글도 많이 달리고 너무 좋은거에요

▲곽 :이제는 일방적인 콘텐츠는 아닌 것 같아요. 놀이터 같은 공간을 만들어줘야 하는 게 좋은 것 같습니다. 얼마나 가지고 놀고 좋습니까, 그런 저희의 생각을 봐주시면서 개그를 봐주시면 더 웃길 것 같습니다. 그리고 이런 감사한 마음을 어떻게 표현해야 할지 잘 모르겠어요.

▲곽: 창호 씨 팬클럽 `호르가즘`이라고 있습니다. 창호 씨가 팬 여러분께 한 말씀 해주세요

▲이: 호르가즘 덕분에 뇌에서 호르가즘이 분비되는 것 같아요. 그래서 하루 종일 기분이 좋습니다. 호르가즘 가족 여러분, 정말 정말 고맙고 감사합니다.

▲곽: 창호 씨가 요즘 호르가즘 덕분에 너무너무 즐거워하는 게 옆에서 봐도 딱 보입니다. 다시 한 번 팬 여러분 고개 숙여 감사드립니다. 감사합니다. 빵송국에서 만나겠습니다!

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr