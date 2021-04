LH發 부동산 투기사태… 檢 '전담수사팀' 지원 속도

[아시아경제 배경환 기자] 한국토지주택공사(LH)발 부동산 투기 사태를 진화하기 위한 검찰의 움직임이 시작됐다. 검찰 내 최대 인원을 보유한 서울중앙지검을 시작으로 나머지 검찰청들도 자체 '부동산 투기사범 전담수사팀'을 꾸려 수사 방향을 논의하기 시작했다.

앞서 대검찰청은 지난 2일 전국 43개 검찰청(지검·지청 포함)들의 '부동산 투기사범 전담수사팀' 구성 계획안을 보고 받았다. 앞서 대검은 전국 검찰청에 전담수사팀 확대 편성과 함께 '공직 관련 투기사범을 전원 구속하고 법정 최고형을 구형하라'고 지시를 내렸다. 최근 5년간 처분된 부동산 투기 관련 사건의 재점검도 포함됐다.

이에 일선 검찰청들은 전담수사팀 구성 계획을 제출하고 수사 방향을 논의하기 시작했다. 3기 신도시 관할 수도권 5개 지청(고양·부천·성남·안산·안양지청)은 형사1 및 형사3부를 전담팀으로 부장검사 1명, 평검사 3~4명, 수사관 6~8명 이상 규모로 편성하겠다는 계획안을 제출한 것으로 확인됐다.

특히 이번 LH 사태의 시발점인 광명·시흥신도시를 관할하고 있는 안산지청은 이곤형 금융경제전담부(형사3부) 부장검사를 팀장으로 같은 부 소속 검사 4명과 수사관 8명 등으로 구성했던 전담팀에 평검사를 추가해 규모를 더 키웠다. 직접수사보다는 전반적인 지원에 초점이 맞춰진 탓에 업무 특성별 인원 구성이 이뤄진 결과라는 게 수사팀 관계자의 설명이다. 광명·시흥신도시와 인접한 안양, 군포, 의왕, 과천을 관할하는 안양지청 역시 부장검사 등 검사 4명, 수사관 8명 규모로 전담수사팀을 꾸렸다.

전국 최대 규모의 서울중앙지검은 부동산 범죄 전담인 이환기 형사8부장과 박승환 범죄수익환수부장을 포함해 검사 10명, 수사관 13명 등 총 23명으로 구성했다. 서울중앙지검은 "부동산 투기 관련 공직 비리나 기획부동산 등을 엄정히 수사하고 범죄수익은 철저히 환수하겠다"고 밝혔다.

다만 일선 검찰청들은 전담수사팀을 꾸려도 직접수사에 한계가 있는 만큼 일단은 '경찰협력소통지원' 업무에 집중할 계획이다. 법리 검토와 영장 청구 조력 외 사건 송치 과정에서의 범죄수익환수 등이 대표적이다.

대검이 최근 5년 내 이미 처분이 끝난 부동산 투기 사건에 대해 재검토 지시를 내린 사안에 대해서는 각 검찰청이 내부 기준을 수립해 사건 검토에 나서기로 했다. 5년치 방대한 양을 모두 살피기는 물리적으로 쉽지 않다는 판단으로 이번 LH 사태에서 검찰이 유일하게 나설 수 있는 방향이기도 해서다. '재기명령'에 의한 사건은 직접수사 대상인 6대 범죄에 포함되지 않더라도 형사법에 따라 검찰이 수사할 수 있다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr