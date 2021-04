박영선 "부활은 거짓과 불신에 대한 정직의 승리"

[아시아경제 오주연 기자]"진심이 거짓을 이길 수 있는 세상 만들어 주시옵소서."

박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 4일 부활절을 맞아 페이스북에 이 같이 적었다. '내곡동 땅 셀프보상'과 관련한 오세훈 국민의힘 후보를 겨냥한 말로 해석된다.

박 후보 측과 여당은 오 후보의 내곡동 의혹에 대해 측량 현장 참석 유무, 내곡동 땅 인지 여부, 그린벨트 해제와 관련한 국장전결 사실관계 등을 따져 묻고 있다.

이날 박 후보는 페이스북에 "부활절"이라고 알리며 "부활은 거짓과 불신에 대한 정직의 승리"라고 언급했다. 그러면서 "박영선이 정직과 신뢰로 새로운 서울 만들겠다"고 강조했다.

이어 남긴 글에서는 "진심이 거짓을 이길 수 있는 세상 만들어 주시옵소서"라고 운을 떼며 "부활하신 "예수님께서 그들 가운데 서시어 '평화가 너희와 함께!'하고 그들에게 말씀하셨다."(루카24:36) 예수 부활의 날 코로나19로 아픔과 고통 겪는 공동체의 빠른 회복 이끌어주시고, 특히 이 땅의 청년들의 지친 영혼에 희망의 은총 내려주시기를 간절히 기도드린다"고 했다.

또한 "부활은 거짓과 불신에 대한 정직과 진심의 승리, 믿음의 승리"라며 "진심과 정직과 믿음으로 새로운 서울 만들겠다"고 덧붙였다.

박 후보는 이날 오전 자신의 전 지역구였던 구로구의 한 교회를 찾아 부활절 예배에 참석했다. 오후에는 중구 명동성당과 서초구 사랑의 교회를 찾는다.

