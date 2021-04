우리카드, 국제표준 환경경영인증 'ISO 14001' 획득

[아시아경제 성기호 기자] 우리카드가 한국생산성본부인증원으로부터 환경경영 시스템 국제표준규격인 'ISO 14001' 인증을 획득했다고 4일 밝혔다.

지난 2일 우리카드 서울 광화문 본사에서는 김정기 우리카드 사장과 정의식 한국생산성본부인증원장이 참석한 가운데 'ISO 14001' 인증 획득 기념식이 진행됐다.

우리카드는 'ISO 14001' 인증은 기업의 경영활동이 환경에 미치는 영향을 심사하는 국제표준인증이다. 환경경영을 조직의 체계와 운영의 중요한 기준으로 삼고, 관련 부분에 대한 개선을 이뤄왔다는 의미라고 설명했다.

우리카드 관계자는 "우리카드는 친환경 경영과 사회적 가치 실현을 위해 앞장서 왔다"며 "지속적인 환경경영을 실천하고, 일회용품 사용 줄이기 등 전 임직원이 참여하는 그린캠페인도 실시할 예정"이라고 말했다.

