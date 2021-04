원전 이웃 주민들 4억원 규모 건강검진 지원받아 … 새울본부, 서생면 주민과 협약

서생면서 10년 이상 거주한 만45~55세 희망자 대상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 원자력발전 이웃 주민들의 건강관리를 위한 4억원 규모의 지원사업이 전개된다.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 이상민)는 3월 31일 울산 울주군 서생면 주민협의회 회의실에서 서생면 주민협의회(회장 정이석) 및 협약병원 관계자들과 주민 건강검진사업 지원 협약을 체결하고 4억원을 지원키로 했다.

건강검진 대상은 서생면에 10년 이상 거주한 만 45세에서 만 55세의 검진을 희망하는 주민으로 주민협의회에 사전 신청하면 된다.

주민협의회가 지원 사업을 위임받아 협약을 맺은 병원은 동남권원자력의학원, 이샘병원, 울산병원, 울산중앙병원, 울산동강병원, 울산굿모닝병원 6곳이다.

본인이 희망하는 곳을 선택해 4월 1일부터 12월 31일까지 종합건강검진을 받을 수 있다.

정이석 서생면주민협의회 회장은 “건강검진지원사업은 매년 500여명이 혜택을 받고 있으며, 다른 어떤 사업보다도 지역주민이 좋아해 지속적으로 사업이 진행되길 바란다”고 말했다.

이상민 본부장은 “양질의 의료서비스를 통해 주변지역 주민들의 건강증진에 큰 도움이 됐으면 한다”며 “앞으로도 지역과 지속적으로 상생협력해 지역주민의 복리증진에 큰 보탬이 되도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr