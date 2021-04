하도급대금 재대로 안주고 미분양상가 떠넘긴 다인건설…공정위, 과징금 30억원 부과

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회가 다인건설이 하도급 대금을 제대로 주지 않고, 미분양상가를 떠넘겼다고 보고 제재를 결정했다.

4일 공정거래위원회는 이 같은 행위를 한 다인건설에 대해 시정명령 및 과징금 29억9500만원을 부과했다고 밝혔다.

공정위에 따르면 다인건설은 2015년 2월부터 2020년 11월까지 건설 공사를 위탁하면서 계열회사들을 통해 자신이 시공했거나 시공 중인 상가를 2개 수급사업자에게 부당하게 분양받거나 승계하게 했다.

다인건설로부터 2개 수급사업자가 분양받은 상가는 총 3개, 계약금액 18억원이다. 수급사업자가 받은 상가는 미준공(1개), 준공 후 공실(1개)이다.

이와 함께 다인건설은 6개 수급 사업자로부터 해당 목적물을 수령하였음에도 불구하고 현재까지 하도급대금 77억6500만원을 미지급 했다. 또 다인건설은 5개 수급 사업자에게 하도급 대금을 목적물 인수일로부터 60일을 초과해 지급하면서 그 초과한 기간에 대한 지연이자 3억3500만원을 미지급했다.

공정위 관계자는 "상표명 로얄팰리스로 오피스텔 등을 시공하는 회사로 최근 자금난에 따라 시공 중이던 건설현장이 중단되고 분양계약자뿐만 아니라 수급사업자의 피해가 급증해 신고가 다수 접수됐다"며 "이번 조치로 다인건설과 거래한 수급사업자의 피해가 구제되고, 건설사업자의 불공정 하도급 거래 관행이 개선될 것으로 기대된다"고 말했다.

