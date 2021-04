경기도 공공기관 23곳 '통합 공채'…역대 최대 250명 채용

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 경기주택도시공사(GH) 등 23개 산하 공공기관 직원 250명을 통합 채용한다.

경기도는 공공기관 통합공채 원서를 19일부터 25일까지 받고, 다음 달 15일 필기시험을 진행한다고 4일 밝혔다.

기관별 채용인원은 ▲경기주택도시공사 80명 ▲경기평택항만공사 9명 ▲경기관광공사 5명 ▲경기교통공사 3명 ▲경기연구원 12명 ▲경기신용보증재단 19명 ▲경기문화재단 9명 ▲경기도경제과학진흥원 17명 ▲한국도자재단 8명 ▲경기도수원월드컵경기장관리재단 1명 ▲경기도청소년수련원 1명 ▲경기콘텐츠진흥원 1명 ▲경기아트센터 7명 ▲경기도여성가족재단 7명 ▲경기대진테크노파크 2명 ▲경기도농수산진흥원 8명 ▲경기도의료원 3명 ▲경기도평생교육진흥원 11명 ▲경기도일자리재단 17명 ▲차세대융합기술연구원 5명 ▲경기도시장상권진흥원 11명 ▲경기도사회서비스원 7명 ▲킨텍스 7명 등이다.

장애인과 보훈관계 법령에 따른 취업보호대상 구분모집 각 17명, 20명을 포함하고 있다.

도는 앞서 2015년부터 공공기관 통합공채시험을 도입했다. 이번 채용 인원은 역대 최대 규모다.

도 관계자는 "도 공공기관 직원 통합채용시험은 최근 취업문제로 위축된 청년들에게 양질의 일자리를 제공하는 가뭄의 단비가 될 것"이라며 "공공기관의 사회적 가치 창출에도 기여할 수 있을 것이라 기대한다"고 밝혔다.

도는 제2회 공공기관 통합채용도 하반기에 시행한다. 기관별 채용규모와 필기시험일 등 전형일정은 8월 중 공고 예정이다.

기관별 채용 직렬과 시험과목 등 자세한 사항은 경기도 공공기관채용 통합 홈페이지(http://gg.saramin.co.kr)와 기관별 홈페이지에서 확인할 수 있다.

