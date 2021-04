"계속 손가락 물어 화나"…애완견 때려죽인 20대 남성 벌금형

[아시아경제 권서영 기자] 자신의 손가락을 물었다는 이유로 애완견을 잔인하게 죽인 20대 남성이 벌금형을 선고받았다.

오늘(4일) 인천지법 형사5단독 오범석 판사는 동물보호법 위반 혐의로 기소된 A(24)씨에게 벌금 300만원을 선고했다고 밝혔다.

A씨는 지난해 6월7일 오전 2시께 인천시 중구에 위치한 한 모텔에서 자신의 포메라니안종 애완견을 벽에 던지고 주먹으로 배를 여러 차례 때려 죽게 만든 혐의로 기소됐다.

사건 발생 전날 그는 아내가 애완견에게 손가락을 물려 피를 흘리자 포메라니안의 등을 2~3차례 주먹으로 때렸다. 그리고 사건 발생 당일 애완견이 재차 자신의 손가락을 물자 이와 같은 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

오 판사는 "피고인은 화가 난다는 이유로 잔인한 폭력을 사용해 애완견을 죽음에 이르게 했다"며 비난을 받을 가능성이 상당하다고 판단했다. 그러나 "피고인이 범행을 인정한 후 잘못을 반성하고 있으며 과거에 형사처벌을 받은 적 없는 초범인 점을 고려했다"고 양형 사유를 밝혔다.

