野 "선관위 결정으로 '위선·무능·내로남불' 민주당 인증, 자승자박"

박영선 후보 '팀킬' 팀원 합류했나

전 직원 배상책임 보험 가입까지 추진

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘은 중앙선거관리위원회가 "투표 독려 문구에 위선, 오만, 내로남불 등 단어가 특정 정당을 쉽게 유추할 수 있거나 반대하는 표현이라 사용할 수 없다"고 내린 결정에 대해 '자승자박'이라며 "더불어민주당을 위선, 무능, 내로남불 정당이라 인증한 꼴"이라고 4일 비판했다.

김예령 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 "선관위까지 나서 민주당은 위선, 무능, 내로남불 정당이라고 인증하며 박영선 민주당 후보 '팀킬' 팀원으로 합류했다"며 이처럼 밝혔다.

김 대변인은 "선관위의 모순된 자승자박이 어디 이 뿐인가"라며 "김어준 TBS의 '#일(1)합시다'는 괜찮지만 일반 시민의 야권 후보 단일화 촉구 신문 광고는 안 된다는 선관위"라고 지적했다. 이어 "친 정부 시민단체의 야당 후보 낙선 운동은 문제가 안 되고 여성 시민단체의 '이번 보궐선거, 왜 하죠?'는 안 된다는 선관위"라고 덧붙였다.

선관위가 현재 전 직원 배상책임 보험 가입을 세금으로 추진하려는 점도 문제 삼았다. 김 대변인은 "선거 이후를 대비하는 선관위. 많이 찔리자 보다. 두렵기는 한가 보다"라며 "정권교체 되면 줄소송이 이어질 것이라는 자백인데 정권 임기가 1년 남은 상황에서 지난 대선·총선·지방선거까지 소급담보로 가입을 추진한다는 건, 정권이 교체되면 문제 될 일들이 그만큼 많다는 방증"이라고 말했다.

김 대변인은 "선관위의 공정성, 중립성에 의문을 가지면 민주당은 '민주주의 훼손세력'이라고 몰아 붙인다"며 "친여 성향 판사 모임인 '우리법연구회' 출신 선관위원장과 '문재인 대선캠프' 출신 상임위원이 장악한 선관위. 누가 이 선관위를 선관위라 부르겠느냐"고 했다.

그는 "선관위의 불공정에 대해선 결코 좌시하지 않을 것"이라며 "상식을 벗어난 선관위의 폭주에는 반드시 그 대가가 있을 것"이라고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr