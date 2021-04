"美 반도체의 꿈, 월가 도움 필요"…'쩐의 전쟁' 반도체 합종연횡 주목

[아시아경제 정현진 기자] "미국 워싱턴DC의 '반도체에 대한 꿈(chip dream)'은 월가의 도움이 필요할 것이다."

블룸버그통신의 팀 컬판 칼럼니스트는 최근 조 바이든 미국 행정부가 '반도체 드라이브'를 거는 것을 두고 이렇게 분석했다. 미국이 세계 반도체 업계에서 입지를 다시 확보하기 위해서는 맨 처음부터 새로 만들어나가는 것이 아니라 인수를 하는 것이 훨씬 효과적이라면서 엔지니어만큼이나 금융인들의 도움이 필요하다는 점을 강조한 것이다.

반도체 시장은 기본적으로 진입 장벽이 높은 시장이다. 자본력과 미세공정기술이 핵심인 곳이기 때문이다. 첨단 공장을 하나 짓는 데만 10조원 가량이 소요돼 공장 증설 결정에 신중할 수밖에 없고, 기술력을 키우기 위해서도 막대한 투자가 필요하다. 이마저도 이미 선두에 서 있는 삼성전자나 대만 TSMC 등이 지속적으로 자본을 쏟아붓고 있어 이를 따라잡기란 쉽지 않다.

인텔이 지난달 파운드리(반도체 위탁생산) 업계 재진출을 선언하면서 200억달러를 투입해 미국 애리조나에 반도체 공장 2개를 짓겠다고 했지만 업계에서 단기간에 순위권 내 점유율 확보는 어려울 것이라고 본 것도 이러한 이유에서다. 삼성전자와 TSMC도 각각 올해 300억달러에 달하는 대규모 투자를 할 것으로 예상되는 상황이어서 간극 좁히기가 어려울 것으로 보인다.

컬판 칼럼니스트는 지난 2일 칼럼을 통해 "기업 인수는 반도체 부문에 있어 리쇼어링을 하려는 미국의 계획에 좋은 스타트 방법"이라면서 이를 위한 자금이 필요하다는 점을 강조했다. 특히 지난 1일 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 미국 반도체 업체 마이크론과 웨스턴디지털(WD)의 일본 키옥시아 인수 검토 소식을 언급했다. WSJ는 거래가 성사될 경우 올해 봄 마무리가 될 수 있다고 전했다.

낸드플래시 시장에서 점유율 2위인 키옥시아가 5위인 마이크론이나 3위인 웨스턴디지털에 인수되면 1위인 삼성전자로서는 부담이 될 수밖에 없다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 4분기 낸드플래시 시장 점유율은 삼성전자가 32.9%로 가장 크고 2위 키옥시아(19.5%), 3위 위스턴디지털(14.4%), 4위 SK하이닉스(11.6%), 5위 마이크론(11.2%), 6위 인텔(8.6%) 순이다. 1~2위를 제외하고는 매 분기 마다 순위가 바뀌고 있다.

글로벌 반도체 업체들은 합종연횡을 통해 시장 재편에 나서고 있다. 지난해 9월 엔비디아가 400억달러를 투입해 영국 ARM을 인수했고 한달 뒤 미국 반도체 업체인 AMD가 경쟁업체인 자일링스를 350억달러에 인수하기로 했다. SK하이닉스도 지난해 10월 인텔의 낸드플래시 사업부를 90억달러에 인수했다. 지난 2월에는 일본 르네사스일렉트로닉스가 영국 다이얼로그세미컨덕터를 인수하기 위해 협상을 벌이고 있다는 소식이 전해졌다.

삼성전자도 지난 1월 "기존 산업에서 시장 주도적 입지를 더욱 확고히 하고 신규 산업에서도 지속성장 기반을 강화하고자 한다"면서 "보유한 재원을 적극적으로 활용해 전략적으로 시설투자를 확대하고 인수합병(M&A)을 추진하겠다"고 밝혔다. 김기남 삼성전자 부회장은 지난달 주주총회에서 "분야를 가리지 않고 M&A 대상을 신중히 탐색 중"이라고 언급했다. 업계에서는 삼성전자가 반도체 관련 M&A를 추진할 수 있다고 보고 있다.

다만 미국을 포함해 유럽, 일본, 중국 등 주요국들이 반도체 자립을 위한 경쟁을 치열하게 펼치고 있는 상황에서 기업의 인수합병(M&A)이 영향을 받을 지 주목된다. 엔비디아의 ARM 인수 건과 관련해 경쟁업체인 미국 반도체 제조사 퀄컴은 지난 2월 세계 주요국 반독점 당국에 반대 의견을 전달, 인수를 막아섰다. 지난달 말에는 세계 최대 반도체 장비 업체인 미국 어플라이드머티리얼즈와 일본 고쿠사이일렉트릭의 M&A가 중국의 심사 지연에 결국 무산됐다는 소식이 전해지기도 했다.

키옥시아 인수 검토 건에 대해서도 "반도체 산업을 지원해야한다"는 압박을 받고 있는 일본 정부로서는 달갑지 않을 수 있다. WSJ 보도 이튿날인 지난 2일 블룸버그는 복수의 소식통을 인용해 "키옥시아가 해외 인수자와 협의하는 것보다 올 여름께 기업공개(IPO)를 추진하는 방향에 초점을 맞추고 있다"면서 "키옥시아는 IPO가 베인캐피탈 등을 포함한 주주들의 가치 실현을 위한 가장 유망한 경로라고 보고 있다"고 전했다. 블룸버그는 3년 전 도시바가 반도체 관련 사업 부문을 외국으로 매각하려 했을 때 반대했다는 점을 언급하기도 했다.

