최근 3년 대비 초미세먼지 농도 16%↓·나쁨일수 13일↓

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 계절관리제 기간동안 '초미세먼지 농도'와 '나쁨 일수'가 계획수립 당시 전망보다 더 개선된 것으로 나타났다.

정부는 지난해 12월부터 올해 3월까지 추진한 '2차 미세먼지 계절관리제'의 시행 결과를 이 같이 발표했다.

전국 초미세먼지 농도는 24.3㎍/㎥으로 최근 3년(29.1㎍/㎥)간 평균 농도 보다는 약 16%, 1차 기간(24.5㎍/㎥)에 비해서는 소폭 개선됐다. 특히 1차 기간 대비 12~1월은 3.8㎍/㎥(26.1→22.3㎍/㎥) 개선됐고, 2월은 비슷했다. 다만 3월은 5.9㎍/㎥(21.2→27.1㎍/㎥)로 악화됐다.

'좋음-나쁨-고농도 일수'는 최근 3년에 비해 모두 개선됐다. 1차 기간 대비 '좋음 일수'는 7일 증가(28→35일), '나쁨 일수'는 2일 감소(22→20일)했다. 하지만 2월과 3월 기간 중 대기정체 발생에 따른 오염물질 축적과 황사 영향 등으로 '고농도 일수'는 4일 증가(2→6일)했다.

환경부 관계자는 "정부는 이번 초미세먼지 상황이 계절관리제 정책효과와 기상영향, 황사 등의 요인이 복합적으로 작용한 결과로 판단하고 있다"며 "계절관리제 시행 기간 석탄발전소와 사업장, 항만·선박 분야 등 여러 부문에서 미세먼지 배출 감축 조치를 시행함에 따라 초미세먼지 농도 개선에 효과가 있었던 것"이라고 말했다.

실제 2차 계절관리제 추진으로 발전과 산업, 수송, 생활 등 각 부문에서 초미세먼지 발생량이 감축됐다. 발전부문에서는 석탄발전 가동중단 확대(1차 대비 최대 2기) 등으로 초미세먼지 배출량을 계절관리제 이전(2018년12월~2019년3월) 대비 50%(-3213t), 1차 기간 대비로는 약 14%(-530t) 줄였다.

산업부문에서는 대형사업장의 자발적 감축협약 이행으로 초미세먼지 배출량을 계절관리제 이전(2018년12월~2019년3월) 대비 47%(-7234t), 1차 기간 대비로는 약 19%(-1950t) 줄였다.

수송부문에서는 배출가스 5등급차량은 올해 3월말 기준 161만대로 1년만에 약 39만대 감소했다. 부산항·인천항 등 5개 대형 항만에서는 선박저속운항 프로그램을 운영했다.

한정애 환경부 장관은 “3월 황사 등의 쉽지 않은 여건에서도 국민 여러분과 지방자치단체, 관계부처 등과 함께 2차 계절관리제를 총력 추진해 당초에 기대했던 효과를 거뒀다"며 "앞으로 정책이 현장에서 어떻게 이행되었는지 자세히 살펴보고, 다양한 현장의 목소리를 과감하게 정책에 반영해 보다 실행력 높은 차기 계절관리제를 준비하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr