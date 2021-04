외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주만에 매수세로 돌아섰다.

4일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 29일부터까지 이달 2일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조3038억원을 순매수했다. 코스피시장에서 1조2398억원을, 코스닥시장에서는 639억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 1,900 등락률 +2.29% 거래량 22,997,538 전일가 82,900 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 갤럭시 버즈 프로, '아디다스 오리지널스 스페셜 팩' 한정 판매… 27만9000원삼성전자, 네오 QLED 신기술 알리는 온라인 '테크 세미나' 개최美 바이든 인프라 투자!! ‘삼성전자’ 주가 상승의 비밀! 딱! 말씀드립니다 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 8879억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 3,432,245 전일가 140,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 美 바이든 인프라 투자!! ‘삼성전자’ 주가 상승의 비밀! 딱! 말씀드립니다3월 반도체 수출 호조…SSD 수출 턴어라운드 기대다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는 close 를 3768억원 사들였다. 이밖에 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 320,500 전일대비 4,000 등락률 -1.23% 거래량 500,451 전일가 324,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항 close (2031억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 885,000 전일대비 10,000 등락률 +1.14% 거래량 52,468 전일가 875,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 엔씨소프트, 주가 87만 3000원 (3.31%)… 게시판 '북적'IT 등 신산업 뉴페이스 등장…다양해진 얼굴들LG전자, webOS TV에 프로야구 정보 제공 서비스 close (792억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,600 전일대비 3,100 등락률 +3.71% 거래량 6,992,753 전일가 83,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착기아차, 5일 기업설명회 개최오늘도 적중했습니다! 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! close (771억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 233,500 전일대비 14,500 등락률 +6.62% 거래량 3,648,528 전일가 219,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 현대차 야심작 '제네시스' 중국 본격 출범美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착[특징주]완성차 판매 날개 단 현대·기아차… 주가도 '훨훨' close (645억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 281,000 전일대비 4,000 등락률 +1.44% 거래량 280,041 전일가 277,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 韓·美 방송 경계 무너진다…K-미디어 수출 발판 기대감5명 중 1명은 5G… 촘촘해진 B2B 융합생태계카카오 독주하던 택시 플랫폼 시장…'우티' 게임체인저 될까 close (641억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 53,900 전일대비 1,100 등락률 -2.00% 거래량 1,432,792 전일가 55,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 "KB금융, 분기 지배주주순이익 1조 시대...목표가 21% ↑"횡보 장세서 금융주株만 신고가 축포4월도 배당주 하기 좋은 계절…외국인과 연기금 "일찌감치 담고 있네"" close (590억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,570,000 전일대비 8,000 등락률 -0.51% 거래량 17,681 전일가 1,578,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] LG생활건강 1분기 실적도 기대실적 기대감 커지는 화장품주LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다 close (542억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 744,000 전일대비 3,000 등락률 -0.40% 거래량 46,372 전일가 747,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close (313억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 74,500 전일대비 1,000 등락률 +1.36% 거래량 1,646,347 전일가 73,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 1.36%삼성전자우, 투자자 검색 급증... 주가 7만 3900원(-0.14%)삼성전자우, 외국인 6만 5440주 순매수… 주가 -0.13% close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자우를 1193억원 순매도했다. 이어 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 379,500 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 476,668 전일가 378,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발 close )를 720억원 팔았다. 이밖에 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 306,000 전일대비 11,500 등락률 +3.90% 거래량 803,465 전일가 294,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, SW+HW 결합 '플랫폼·시스템 기업' 변신 선언車 유리창이 '스크린'으로…현대모비스, 컨셉트카 엠비전 X·POP 공개현대모비스, 주가 29만 6000원.. 전일대비 -0.84% close (631억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 241,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 883,791 전일가 241,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 정부가 나선다!! 차세대 전력 반도체 본격 개발!! 관련주 주가 상승!!美 ITC "SK 특허소송 문제없다"(종합)SK이노베이션, 이시간 주가 +0.21%.... 최근 5일 외국인 11만 7811주 순매도 close (465억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 28,050 전일대비 250 등락률 +0.90% 거래량 8,635,764 전일가 27,800 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 美 바이든 인프라 투자!! ‘삼성전자’ 주가 상승의 비밀! 딱! 말씀드립니다다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는"빨리 살수록 좋다" 꼭 한번 살펴봐야 할 종목들 close (462억원), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 500 등락률 +0.48% 거래량 315,577 전일가 104,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 SK바이오팜 뇌전증 신약 '세노바메이트', 美 이어 유럽 승인SK바이오팜, 최근 5일 개인 33만 6866주 순매수... 주가 10만 3500원(-0.96%)SK바이오팜, 외국인 7823주 순매도… 주가 -2.8% close (460억원), 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 188,500 전일대비 1,500 등락률 +0.80% 거래량 344,116 전일가 187,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 수에즈 운하 마비…HMM 이어 현대글로비스 희망봉 우회현대글로비스, 대형 중량화물 자동차船 운송…해운 매출 다각화김정훈 현대글로비스 대표 "친환경 사회 대비 수소·전기차 사업 적극 발굴" close (388억원), 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,250 전일대비 50 등락률 +0.18% 거래량 1,759,740 전일가 27,200 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 송현동 부지 매각 갈등 10개월 만에 일단락…연내 계약 마무리"대한항공, 아시아나 통합 후 年최대 4000억원 시너지 효과"대한항공, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.78% close (328억원), 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 257,000 전일대비 9,500 등락률 -3.56% 거래량 620,851 전일가 266,500 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는금호석화, 경영권 분쟁 박철완 상무 해임…"충실 의무 위반"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (325억원), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 1,500 등락률 -1.26% 거래량 741,222 전일가 119,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.24%모두가 놀란, 업계 1위 ‘주식카톡방’의 무료 선언! SK바이오사이언스, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.35% close (308억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인의 순매수 전환을 위해서는 IT에 대한 시각 변화가 필요하다는 의견이다. 국내 외국인 투자자 순매수는 프로그램 매매(비차익 포함) 궤적 및 IT 수급 궤적과 유사한 모습을 보인다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "외국인 투자자 바스켓 매매에 영향을 주는 코스피200 또는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 내 IT 비중은 절대적으로 주식시장 전반의 외국인 자금 유입 전환을 위해서는 IT에 대한 시각 변화가 필요하다"면서 "글로벌 성장주와 가치주 간 수익률 맞추기 이후 펀더멘털 장세 국면에서 IT의 재부상이 가능할 것으로 판단되는데 국내 외국인 투자자 순매수 전환 시점도 비슷할 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr