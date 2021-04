D-3, 오세훈·박영선 막판 표심잡기 총력

[아시아경제 구채은 기자] 4·7 서울시장 보궐선거가 사흘 앞으로 다가온 가운데, 마지막 휴일인 4일 여야 후보들은 막판 표심 잡기 총력전에 나선다.

오세훈 국민의힘 후보는 이날 오전 송파 교통회관에서 버스·택시업계 종사자들을 만나 지지를 호소할 예정이다. 오후에는 서초 반포동 세빛섬을 찾아 국민의당 안철수 대표와 함께 한강변을 걷는다.

이어 서초 사랑의교회에서 열리는 '한국교회 부활절 연합예배'에 참석한다. 김종인 비상대책위원장은 부산 남구와 동래구를 돌며 박형준 부산시장 후보 지원 사격에 나선다.

박영선 더불어민주당 서울시장 후보도 이날 부활절 종교행사에 참석한다.

박 후보는 교회와 성당을 잇달아 방문하며 종교계의 지지를 호소할 계획이다. 오후에는 국회 의원회관에서 인터넷 언론사들과 간담회를 한다. 저녁에는 노원구와 도봉구에서 유세를 이어간다.

이낙연 상임선대위원장은 도봉구와 노원구를 돌며 박 후보 지원 유세를 이어간다. 김태년 당 대표 직무대행은 강서구에서 총력 유세를 펼친다.

