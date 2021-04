"중국 청명절 연휴 간 1억명 여행" 전망

코로나19 음성 판정서 제출 의무화 해제 여파

[아시아경제 유제훈 기자] 중국의 청명절(淸明節) 연휴 기간 1억명에 이르는 인파가 여행 등을 위해 이동할 것이란 전망이 나왔다.

4일 중국 환구시보(環球時報)에 따르면 트립닷컴(trip.com)은 청명절 연휴인 오는 3~5일 여행객이 1억명에 이를 것이라고 전망했다. 이는 코로나19 확산 이전인 지난 2019년과 비슷한 수준이다.

이같은 여행객 증가는 중국 정부가 코로나19와 관련한 통제를 완화했기 때문이라고 환구시보는 전했다. 앞서 중국정부는 지난 16일부터 코로나19 핵산검사 결과를 제출하지 않아도 여행을 할 수 있도록 했다.

환구시보는 또 이같은 관광객의 증가는 교통, 호텔, 요식업, 쇼핑, 엔터테인먼트 등 분야의 성장으로 이어질 것이라고 내다봤다. 실제 중국의 철도여행객은 지난 2일부터 오는 5일까지 4970만명에 이를 것으로 예상된다.

민간 항공 부문도 성장이 예상된다. 항공 데이터 서비스 기업인 베리플라이트(Variflight)는 이번 청명절 연휴기간 항공편이 전년 동기 대비 2배인 3만4700여편에 이를 것으로 전망하기도 했다.

