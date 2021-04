대전서 20명 코로나19 확진…교회發 13명 포함

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전에서 20명의 코로나19 확진자가 나왔다. 4일 대전시에 따르면 전날 저녁 지역에선 1344번~1363번 확진자가 나왔다.

특히 이들 중 13명은 교회에서 시작된 집단감염과 연관이 있는 것으로 조사된다.

앞서 대전에선 지난 2일 대덕구 송촌동 소재의 한 교회에서 신도 5명(1328번~1332번)이 코로나19 확진 판정을 받았다.

이들 신도는 최근 전북 군산 확진자(190번·191번·196번 등)와 대전, 전주, 강원 횡성 등지에서 자매교회 모임을 가진 것으로 조사된다.

이들 신도를 매개로 감염된 누적 확진자는 총 21명으로 전날에만 1346번·1347번·1348번·1351번·1352번·1353번·1354번·1355번·1356번·1357번·1358번·1359번·1361번 등 13명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

전날 확진자는 자매교회 모임을 다녀온 신도의 가족, 지인, 같은 교회 신도인 것으로 확인된다.

이외에도 전날 대전에선 기존 확진자인 1295번(감성주점 직원)의 가족과 지인인 1344번과 1345번이 자가격리 중 진단검사에서 양성 반응을 보였다.

또 1362번은 기존 확진자 1326번의 지인, 1362번은 PC방 관련 확진자 지인(1322번)인 것으로 조사된다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr