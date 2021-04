미·중갈등 고조 속…환구시보 "미군, 최근 동중국해서 수시 이동"

[아시아경제 유제훈 기자] 미국 해군의 구축함 USS 머스틴 호가 동중국해 양쯔강 하구에 접근했다고 4일 홍콩 명보(明報)가 보도했다.

보도에 따르면 중국 베이징대학교 해양연구원 산하 플랫폼인 남중국해전략태세감지계획(SCSPI)은 자동선박식별장치(AIS)를 통해 분석한 결과 USS머스틴 호가 지난달 27일 일본 요코스카항을 출발, 동중국해 양쯔강 하구 인근 해역에 나타난 뒤 남쪽으로 이동했다고 전날 웨이보를 통해 밝혔다.

중국 환구시보도 이와 관련, "미군이 최근 동중국해에서 수시로 이동하고 있다"고 전했다. 환구시보는 앞서 미 해군 구축함과 일본 이지스급 구축함이 동중국해에서 훈련을 받았다고도 전했다.

