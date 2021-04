도미노피자, 식목일과 지구의 날 맞아 ’에코 라이프 캠페인’ 실시

[아시아경제 이승진 기자] 도미노피자가 '식목일'(5일)과 '지구의 날'(22일)을 맞아 지속 가능한 환경을 조성하기 위해 피자 운반 및 다용도로 활용 가능한 보온백을 증정하는 ‘에코 라이프 캠페인’을 실시한다고 4일 밝혔다.

도미노피자는 5일부터 오는 29일까지 방문 포장 피자 2회 이상 주문 시 2000명을 추첨해 피자 운반 및 다용도로 활용 가능한 '투웨이(Two-Way) 보온백'과 방문 포장 50% 할인 쿠폰 2장을 증정한다.

당첨자에게는 5월 6일 카카오톡 알림톡 또는 문자로 전송된다. 보온백 수령은 5월 10일부터 5월 31일까지 직접 선택한 매장에 방문해 수령 가능하다. 할인 쿠폰 사용 기간은 5월 10일부터 6월 30일(수)까지다.

도미노피자 관계자는 “사회적 가치를 실천하는 ESG경영에 동참하기 위해 에코-라이프 캠페인을 진행한다”며 “환경 보전 등 사회적 책임을 다하는 활동을 지속적으로 이어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr