"회생절차 개시하면 조기 졸업 검토"…법원, 쌍용차에 구두 통보

협력업체 "HAAH만 기다린 경영진 탓" 비판

[아시아경제 이기민 기자] 법원이 쌍용차의 회생절차 개시를 위한 수순에 돌입한 가운데 회생 개시 결정 등 절차를 빠르게 진행해 법정관리 조기졸업을 목표로 하는 것으로 알려졌다.

잠재적 투자자인 HAAH오토모티브의 투자의향서(LOI)를 자율구조조정 기간 내에 받지 못해 법정관리 개시 수순으로 돌입한 것과 관련해 쌍용차 경영진의 무책임 탓이라는 협력업체들의 목소리도 나왔다.

4일 업계에 따르면 서울회생법원은 최근 쌍용차 측에 기업 회생 절차 돌입시 조기 졸업을 검토하겠다는 입장을 구두로 알렸다. 회생절차가 개시되면 통상 채권신고 및 조사, 회생계획안 제출, 관계인집회, 회생계획안 심리 등을 거쳐 회생 종결까지 1년 이상의 시간이 걸린다.

법원이 관련 절차에 걸리는 시간을 최대한 단축하겠다는 최대한 단축하겠다는 취지다. 법원은 이르면 오는 8일~10일 사이 쌍용차에 대한 회생 절차 개시 여부를 결정할 예정이다.

법원은 통상 기업의 계속기업가치와 청산가치를 비교해 회생 절차 개시 여부를 결정한다. 이스타항공의 사례처럼 회생계획 인가 전 인수·합병(M&A)을 추진해 인수 후보자를 정하는 경우도 있다.

쌍용차가 회생채권의 탕감 비율 등을 포함한 회생계획안을 제출하면 법원은 관계인 집회를 열고 채권단의 동의 여부를 확인한다. 이때 채권단이 동의해야 법원이 이를 토대로 회생계획안을 인가하게 된다. 만약 채권단이 동의하지 않으면 법원이 조율에 나서고 이마저 실패하면 파산 수순을 밟게 될 수 있다.

회생 절차와 관계없이 변제 받을 수 있는 공익채권의 규모는 3700억원 수준이다. 이 때문에 채권단도 쌍용차의 파산을 원하지 않을 것이라는 관측도 있다. 업계는 쌍용차가 파산하면 임직원은 물론이고 쌍용차 납품에 주력하던 협력사 최소 15곳, 식자재 등 일반 구매 업체 300여곳도 파산할 것으로 보고 있다. 이에 따른 직접적인 실업자만 2만여명에 달할 것으로 추산된다.

업계에서는 법정 관리 후 쌍용차를 인수할 의향이 있거나 인수 의향을 표시한 후보자가 국내 전기버스 업체인 에디슨모터스, 박석전앤컴퍼니 등 3∼4곳이 되는 것으로 보고 있다. 이 중에는 쌍용차 협력업체였던 중견 업체도 포함된 것으로 알려졌다.

쌍용차 협력사로 구성된 비상대책위원회는 2일 쌍용차 경영진과 회의를 진행했는데, 이 자리에서 쌍용차가 회생절차 개시 수순을 밟게 된 것과 관련해 비대위 측은 질타를 쏟아냈다.

일부 비대위 측 참석자는 "오너가 직접 인수 후보를 찾아야 한다", "지난해 12월 곧장 회생절차에 돌입했다면 손실이 적었을 것 아니냐"고 지적한 것으로 전해졌다. 쌍용차가 지난해 회생을 신청한 이후 발생한 회생 채권 규모만 2900억원에 달하는 것으로 알려졌다.

쌍용차 협력업체로 구성된 비상대책위원회는 법원의 회생 개시 결정 직후 해체해 채권단을 다시 꾸릴 예정이다.

