코로나19 신규 확진 543명…닷새 연속 500명선(상보)

누적 10만5279명…전국 확산 추세

[아시아경제 유제훈 기자] 국내 코로나19 신규 확진자가 543명으로 닷새 연속 500명대를 넘어섰다. 수도권 중심으로 진행되던 코로나19 확산세가 최근 들어선 전국적으로 확대되는 분위기다.

중앙방역대책본부(방대본)는 4일 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 전날과 같은 543명으로 집계됐다고 밝혔다. 이에 따른 누적 확진자 수는 10만5279명이 됐다. 이외 위·중증 환자는 99명, 추가 사망자는 4명으로 누적 사망자는 1744명(치명률 1.66%)이다.

이로써 코로나19 신규 확진자는 닷새 연속 500명대를 기록했다. 지난달 31일 506명을 기록한 이래 국내 신규 확진자는 551명→557명→543명→543명으로 500명선을 유지하고 있다. 신규 확진자가 닷새 연속 500명대를 넘긴 것은 지난 1월13∼17일(561명→524명→512명→580명→520명) 이후 약 3개월 만이다.

이날 의심신고 검사자 수는 1만9875명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 2만3083건(확진자 65명)으로 총 검사건수는 4만2958건이었다.

감염경로 별로는 국내 발생이 514명, 해외 유입 사례가 29명이었다. 국내에선 서울 146명, 경기 146명, 인천 19명 등 수도권에서 총 311명이 추가 확진돼 전체 지역발생의 60.5%를 차지했다. 비수도권은 부산 60명, 대전 28명, 전북 23명, 대구 15명, 충북 14명 등으로 총 203명이 확진, 39.5%를 나타냈다.

한편 코로나19 백신 신규 1차 접종자는 8229명으로 누적 접종자는 96만2083명으로 집계됐다. 백신 종별로는 아스트라제네카 백신 접종자가 85만5929명, 화이자 백신 접종자가 10만6154명이었다. 2차 신규 접종자는 537명으로 누적 2만7298명이었다.

코로나19 백신 접종자 중 이상반응으로 의심돼 신고 된 사례는 50건 늘어나 누적 1만1018건이 됐다. 아나필락시스 의심사례도 1건이 추가돼 총 109건이었다. 중증 의심 사례는 경련 등 17건, 사망사례는 32건으로 변동이 없었다.

