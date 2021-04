"건조기 자동 세척"…LG전자 부당 광고 제재심의

14일 전원회의서 과징금 부과 등 논의 예정

[아시아경제 장세희 기자]공정거래위원회가 LG 전자의 의류 건조기 부당광고 혐의에 대한 제재절차에 돌입한다. LG전자가 트롬 건조기를 두고 '자동세척'이 언제나 가능하다고 광고했지만 실제론 그렇지 않아 소비자 피해자 발생했다는 것이다.

4일 정부와 업계에 따르면 공정위는14일 전원회의를 열고 LG전자의 건조기 관련 표시광고법 위반 혐의를 심의할 예정이다.

건조기는 구조상 의류에 붙은 먼지가 기기 내부에 달라붙어, 이를 소비자들이 청소해야 하는 번거로움이 있었다. 이에 LG전자는 '트롬 듀얼인버터 히트펌프' 건조기를 출시하며 자동세척 기능이 언제나 작동한다고 광고했다.

하지만 소비자들이 한국소비자원에 자동세척 기능이 작동하지 않아 기기 안에 먼지가 낀다는 민원을 넣었다.

소비자원 조사 결과 LG전자는 '1회 건조당 1∼3회 세척', '건조 시마다 자동으로 세척해 언제나 깨끗하게 유지' 등 표현을 써 광고했지만, 사실은 콘덴서 바닥에 1.6∼2.0ℓ의 응축수가 모여있을 때나 함수율(의류가 물을 머금은 정도)이 10∼15%일 때만 자동세척 기능이 작동했다.

이에 소비자원은 LG전자에 위자료 10만원씩 지급하라는 조정안을 냈지만, LG전자는 조정안을 거부하고 2016년 4월 이후 판매된 건조기 145만대 부품을 개선된 것으로 교체하는 무상수리 서비스를 진행했다.

공정위는 오는 14일 전원회의에서 과징금 부과 등 LG전자에 대한 제재 수준을 논의할 예정이다.

