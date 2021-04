동명대 광고PR학과 변지원·김하나, GS SHOP 콘텐츠리더 장학생 뽑혀

4년 연속 장학생 배출 … 총 7명 “영상분야 재능, 창의적 콘텐츠 역량 인정”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 광고PR학과(학과장 이정기) 3학년 변지원 씨와 2학년 김하나 씨가 제6기 ‘GS SHOP 콘텐츠리더’ 장학생에 선발됐다.

GS SHOP 콘텐츠리더는 한국언론학회가 GS홈쇼핑의 후원으로 영상 분야에서 재능을 가진 대학생을 선발해 장학금을 수여하는 인재 양성 프로그램이다.

한국언론학회 홈페이지에 4월 2일 GS SHOP 콘텐츠리더 장학생 명단이 공개됐다.

전국 각 대학 영상 관련 학과(미디어커뮤니케이션학과, 광고홍보학과 등)에서 20명의 장학생이 선발됐다. 이 가운데 동명대 광고PR학과가 2명이다.

동명대 광고PR학과는 2019년 3기 때부터 장학생을 꾸준히 배출했다.

제3기 장학생으로 김남경(4학년), 2020년 제4기 장학생 송유림(졸업), 이상미(3학년), 제5기 장학생 양유정(졸업), 권보경(3학년) 학생이다.

동명대 광고PR학과는 4년 연속, 모두 7명의 GS SHOP 콘텐츠 리더를 배출하게 돼 콘텐츠 교육(미디어, 광고, 영상 콘텐츠) 명문학과로의 위상을 뽐내고 있다.

광고PR학과 학과장 이정기 교수는 “변지원 양은 영상제작 동아리 ‘탁’에서 활동하며 교내외 공모전에서 다수 수상 실적을 기록했고, 김하나 양은 부산시청자미디어센터와 공동수업에서 뛰어난 공익광고 제작 능력을 보여줬다”고 소개했다.

이 교수는 “장학생 전통이 이어지면서 변지원, 김하나 양의 훌륭한 성과가 후배에게 좋은 본보기가 될 것”이라고 말했다.

GS SHOP 콘텐츠 리더 장학생은 지원 학생들의 자기소개서, 학업성적, 영상분야활동성과(수상실적) 등을 고려해 선발된다.

동명대 광고PR학과는 광고홍보학과에서 학과명을 올해부터 바꿨다. 이 학과는 지역 공공기관, 기업과 함께 지역 사회에 산적한 각종 문제를 해결하는 리빙랩(Living Lab) 교육, 문제해결 능력을 갖춘 PR 인재 양성을 위한 PBL(Problem Based Learning) 교육 등을 진행하고 있다. 또 유튜브, 팟캐스트 등 1인 미디어에 기반한 PR 기획·영상 제작·편집 교육 등을 강화하고 있다.

