[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 수라상매장에서 손으로 직접 만든 도자기 그릇세트를 선보이고 있다. 도자기 그릇은 투박한 모양에 옅은 청색을 띠며 밥, 국, 찬그릇으로 총 12개로 구성된 청목 2인 그릇 세트다. 18일까지 100세트 한정 판매한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr