예비교원용 원격교육 실습공간 '미래교육센터' 18곳에 구축

원격수업 실습하고 수업자료 제작 등 배워

대학은 교육과정에 반영…초·중학교와 연계

[아시아경제 한진주 기자] 예비교원들이 코로나19 이후 원격수업과 온라인 플랫폼 활용법 등 새로운 환경에 적응할 수 있도록 교육대학과 국립대 사범대학 18곳에 미래교육센터를 구축한다.

4일 교육부는 미래교육센터를 구축하는 '교원양성대학 원격교육 역량강화 사업'을 지난해에 이어 올해도 추진한다고 밝혔다.

총 59억4000만원의 예산을 투입해 센터당 3억1000만원을 지원한다. 지난해에는 총 10개 대학에 센터를 설치했다. 올해 설치 대상 학교는 경인교대, 춘천교대, 부산교대, 진주교대, 광주교대, 청주교대, 공주교대, 제주대, 부산대, 경상대, 충남대, 전북대, 안동대, 순천대, 목포대, 제주대, 인천대, 한국교원대다.

교육부와 사업수행기관인 한국과학창의재단은 오는 7일 미래교육센터 설치를 앞둔 대학을 위해 사업계획과 우수 사례를 안내하는 온라인 설명회를 연다.

미래교육센터에서는 원격수업 실습실과 온라인 콘텐츠 제작·실습실 등에서 다양한 원격 수업활동을 실습하고 수업자료를 제작하거나 교육용 운영체제(플랫폼)을 활용할 수 있다.

대학은 미래교육센터를 활용해 원격수업, 온라인 학급관리, 학습관리시스템 등 교육용 플랫폼 활용법 등을 교육과정에 반영할 수 있게 된다. 예비교원의 디지털·미래 역량 함양을 포괄적으로 지원할 예정이다.

대학들이 미래교육센터와 초·중학교 상시 연결체계를 구축하면 예비교원들은 초·중학교 원격교육 상황을 체험해볼 수 있게 된다. 예비교원들이 미래교육센터에서 원격수업을 체험하고 학생들의 원격멘토가 되어 기초학력 지원이나 방과후 지도 등의 역할도 맡는다.

미래교육센터는 초·중등학교 현직 교원들의 미래교육역량 함양을 위한 재교육을 지원하고, 학교 현장과 대학을 연계한 공동연구 등을 활용할 예정이다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "미래교육센터 설치·운영을 통해 예비교원 양성과정과 초·중등학교 등의 연계를 강화하고, 미래사회에 대비한 예비·현직 교원의 원격교육역량을 강화하는 데 활발하게 활용될 수 있도록 앞으로도 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr