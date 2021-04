코로나19 신규 확진 543명…닷새 연속 500명선

3개월만에 닷새 연속 500명대 기록

[아시아경제 유제훈 기자] 국내 코로나19 확진자가 닷새 연속 500명대를 나타냈다.

중앙방역대책본부(방대본)은 4일 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 543명으로 집계됐다고 밝혔다. 현재까지 누적 확진자는 10만5279명이다.

신규 확진자의 감염경로는 국내 발생이 514명, 해외 유입 사례가 29건이었다. 국내 발생의 경우 서울 146명, 경기 146명, 부산 60명, 대전 28명, 전북, 23명 인천 19명, 대구 15명, 충북 14명 순이었다. 이외 사망자는 4명으로 누적 사망자는 1744명(치명률 1.66%)이다.

이로써 국내 신규 확진자는 닷새 연속으로 500명대를 넘어섰다. 지난달 31일 506명을 기록한 이래 국내 신규 확진자는 551명→557명→543명→543명으로 500명선을 유지하고 있다. 신규 확진자가 닷새 연속 500명대를 넘긴 것은 지난 1월 13∼17일(561명→524명→512명→580명→520명) 이후 약 3개월 만이다.

