경북도, 소상공인·취약계층 도시가스요금 납부유예 … 6월까지 3개월

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 코로나19 극복 지원을 위해 한국가스공사와 관내 도시가스사업자의 협조를 통해 4월부터 6월까지 3개월간 도시가스요금 납부를 유예조치한다고 4일 밝혔다.

이번 유예는 지난해 4~6월(1차), 9~12월(2차)와 올해 1~3월(3차) 시행한 도시가스요금 납부유예에 이은 4번째 조치다. 해당 소상공인과 취약계층은 도시가스 요금청구분 각 3개월 납기연장, 연체로 감면, 납부유예요금 분할납부 혜택을 볼 수 있다.

납부유예 지원대상은 관련 법령에 따라 업종별 소기업 중 상시근로자가 5인 또는 10인 미만인 경우 소상공인과 기존 요금경감 대상으로 분류된 취약계층이다.

이들 대상자에 대해서는 4월 도시가스요금 청구분부터 3개월분 요금의 납부기한이 각 3개월 연장된다. 납부기한이 연장된 요금에 대해서는 납부기한 도래 시부터 연말까지 균등분할납부가 가능토록 배려해 준다.

윤희란 경북도 민생경제과장은 "이번 납부유예조치로 코로나19 장기화에 따른 생활고에 시달리고 있는 소상공인과 취약계층 가구의 경제적 부담을 줄이는데 조금이나마 도움이 될 것으로 기대한다"이라고 전했다.

