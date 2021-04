美 워싱턴서 한국계 부부 10대들에 폭행당해…넉 달 만에 범인 체포

[아시아경제 권서영 인턴기자] 아시아계를 노린 증오 범죄가 계속되는 가운데 지난해 11월 미국 워싱턴주에서 한국계 부부를 폭행한 청소년이 넉 달 만에 검거되어 충격을 주고 있다.

주요 외신은 3일(현지 시간) 아시아계 부부를 폭행한 혐의로 15세 소년을 체포해 2급 폭행 혐의로 기소했다고 보도했다. 피해자 남성은 얼굴에 멍이 들고 갈비뼈가 부러지는 부상을 당했다. 그는 당시 여러 명의 10대 청소년이 자신을 밀치고 주먹으로 때렸다고 밝혔다.

이 사건은 지난해 11월19일 미국 워싱턴주 터코마에서 벌어졌으며 사건 당시 경찰에 신고도 이뤄졌다. 그러나 사건 현장의 장면이 찍힌 동영상이 최근 사회관계망서비스(SNS)에 올라오면서 4개월 만에 비로소 용의자가 검거되었다.

경찰은 사건에 대한 신고를 접수했으나 해당 동영상이 신고되었던 사건과 같은 것인지 모르고 있었다. 터코마 경찰 측은 피해자의 친척이 뉴스에 보도된 영상 속 자기 친척의 모습을 발견한 뒤에야 두 사건이 같은 것임을 알게 되었다고 밝혔다.

SNS에 공개된 영상 속에는 빨간 상의를 입은 한 남성이 길을 걷고 있던 부부에게 갑작스레 달려드는 모습이 담겨 있다. 이들이 피해자 부부를 향해 수차례 주먹질을 반복하는 가운데 여성 피해자는 주변 사람에게 도움을 청하고 있었다. 또 다른 동영상에는 이 남성이 남성 피해자에게 욕설을 퍼붓는 장면도 찍혀 있다.

한편 피해자 부부는 가해자들을 전혀 본 적이 없다고 주장했다. 경찰 측은 피어스카운티 검사실에서 이 사건의 증오 범죄 기소 여부를 결정할 것이라고 말했다.

