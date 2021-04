경북도, 봉화군 분천 '산타마을 폐교' 숙박시설 리모델링… 국비 40억 확보

유휴시설 활용한 특색있는 숙박시설 조성 … 문체부 'KTTP 사업' 일환

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도는 문화체육관광부 주관 'KTTP 지역특화형 숙박시설 조성사업'에 봉화군이 선정되면서, 국비 40억원(총 사업비 80억원)을 확보하는 성과를 거뒀다고 4일 밝혔다.

이 사업은 KTTP(코리아토탈관광패키지) 사업의 일환으로 숙박시설 자체만으로 지역을 대표하는 관광자원이 되도록 유휴시설을 활용해 특색있는 숙박시설 조성하는 프로젝트다.

KTTP(Korea Total Tourism package)는 지역관광 활성화를 위해 외래 관광객이 만족할 수 있는 항공·쇼핑·숙박 등 패키지로 제공받는 관광 선도모델 개발사업이다

이번 사업에 선정된 봉화군은 소천면 분천리 일원에 위치한 폐교 부지인 소천초등학교 분천분교<사진>를 숙박시설로 증축 및 리모델링하는 방법으로 분천 산타마을 관광자원과 연계해 지역의 새로운 관광거점을 조성할 계획이다.

분천분교의 시설규모는 9587㎡다. 해당 부지에 숙박시설, 식당·카페, 세미나실, 산타 체험관·박물관·전시관 등을 리모델링하고, 운동장 부지에는 캠핑장, 물놀이 시설, 체육시설 등을 조성하게 된다.

봉화군은 오는 6월까지 사업자를 선정한 뒤 하반기에 특화 숙박시설 리모델링 설계 및 개보수 등 운영 기반을 조성하게 된다.

봉화군 분천역을 중심으로 하는 산타마을은 2014년부터 산타눈썰매장, 산타우체국, 산타조형물 등 체험관광시설로 주목을 받으면서도 그동안 인근 숙박시설이 전무한 실정이었다. 이번 체험형 관광지 기반 마련을 통해 백두대간 수목원, 은어축제, 송이축제 등 주변 관광지 및 지역축제와 연계한 시너지효과로 지역경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.

김상철 경북도 문화관광체육국장은 "가족?친구?연인들이 아름다운 추억을 남길 수 있는 매력있는 체류 숙박시설을 만드는데 최선을 다하겠다"며 "주변관광자원과 연계를 통한 지역경제 활성화 효과에도 기여할 것으로 기대된다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr