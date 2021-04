[시승기]새로운 심장 탑재한 '볼보 XC90'

안전에 성능까지 잡은 '볼보 XC90'

[아시아경제 이창환 기자] 볼보가 새로운 심장을 탑재한 플래그십 모델을 선보였다. 기존의 엔진을 업그레이드해 안전은 물론 성능까지 개선했다.

볼보코리아는 지난 1일 서울 여의도에서 새로운 엔진 'B6' 공개 기념으로 시승행사를 열었다. 볼보의 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV)인 XC90을 타고 여의도에서 파주까지 달려봤다.

XC90의 엑셀을 밟자마자 강력한 힘이 느껴졌다. 저속에서 부드러웠고 고속에서는 속도감을 그대로 느낄 수 있었다. 새롭고 강력한 엔진을 직접 느껴보라는 볼보 측의 설명이 와 닿았다.

XC90에 새롭게 탑재된 B6 엔진은 기존 T6 엔진을 대체하는 고성능 마일드 하이브리드 파워트레인이다. 회사 측에 따르면 B6는 제동 과정에서 생성된 에너지를 회수해 가솔린 엔진을 지원하는 방식을 사용해 연료를 보다 효율적으로 사용한다. 민첩한 엔진 반응으로 정지 상태에서 더욱 부드러운 가속성능을 제공한다고 한다.

최고 출력은 300마력이며 최대 토크는 42.8 kg/m다. 정지상태에서 시속 100km까지는 6.7초다.

직선 주행 위주의 서울을 벗어나자 차의 진가가 더 나타났다. 서울에서 파주 마장호수까지 가는 길은 상당히 구불구불했다.

XC90은 곡선 도로나 오르막길에서도 거침이 없었다. 코너 주행은 부드러웠고 오르막길은 단숨에 올랐다.

주행을 도와주는 파일럿 어시스트 기능도 잘 작동했다. 가다 서다를 반복하는 막히는 구간에서도 파일럿 어시스트는 앞차와의 간격을 유지해주면서 일정 속도를 지켰다.

완전히 손을 놓고 운전할 정도는 아니었지만 그래도 운전자를 상당히 편하게 할 기술임에 틀림없어 보였다. 특히 장거리 운행으로 몸이 피곤할때 유용하게 사용할 수 있을 것 같았다.

볼보가 세계 최초로 개발한 시티 세이프티(City Safety)도 탑재됐다. 이 기능은 자동 제동과 충돌 회피 시스템을 결합해 사고의 위험을 예방할 수 있도록 지원한다. 차는 물론 보행자와 자전거 이용자, 대형 동물을 감지할 수 있는 볼보 만의 안전 시스템이라고 회사 측은 밝혔다.

실내 인테리어는 직관적이고 깔끔했다. 군더더기 없는 계기판과 센터페시아는 처음 운행하는 기자에게도 쉬운 적응이 가능케 했다. 다만 내비게이션은 처음이라 그런지 적응이 어려웠다. 다만 이는 볼보 뿐 아니라 모든 수입차들이 비슷한데 내비게이션 기능은 한계가 보였다. 내가 운전자라면 스마트폰 내비를 같이 이용할 것 같았다.

스피커 음질도 뛰어났다. XC90은 '바워스&윌킨스'(Bowers&Wilkins)의 프리미엄 사운드 시스템을 통해 운전자의 '귀'를 즐겁게 하는 것이 목표라고 했다.

좌석도 편안했다. 전동식 럼버 서포트와 쿠션 익스텐션 및 나파가죽 마감을 통해 최상의 착좌감을 제공한다는 것이 회사 측의 설명이다. 기본적으로 마사지 기능이 탑재돼 중간중간 허리나 어깨를 풀어줄 수 있다는 것도 장점이다.

외관 디자인도 뛰어났다. 대형 SUV답게 단단한 느낌이었다. 전면은 '토르의 망치'로 불리는 시그니처 LED 헤드램프와 수직 크롬 바로 구성된 라디에이터 그릴이 자리했다. 중앙에 위치한 3D 형태의 아이언마크는 볼보 플래그십 SUV의 정체성을 전달했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr