“디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행

KT는 전기차로 야외 캠핑을 즐기며 KT의 각종 디지털플랫폼 서비스를 체험할 수 있는 '디지코(DIGICO) 캠핑'을 진행한다고 4일 밝혔다. 다음달부터 일반인 대상 참가신청을 받는다.

KT는 지난 3일부터 4일까지 강원도 원주시 오크글램핑캠핑장에서 친환경 전기차를 이용한 디지코 캠핑 1차를 진행했다. 첫 회는 지난해 10월부터 올해 3월까지 KT의 비대면 학습 멘토링 프로그램 ‘랜선야학’에 참여한 학생들과 가족들 중 10개 팀을 선발했다.

참가자들은 현장에서 AI 서빙로봇의 비대면 음식 제공 서비스를 체험하고, KT의 동영상서비스 ‘시즌(Seezn)’의 AI 큐레이션을 활용해 영화, 드라마, 예능 등을 추천받아 관람했다. 또, 유명 쉐프 신효섭이 서울에서 진행한 ‘온라인라이브 쿠킹클래스’에 ‘KT 비즈미트(BIZ MEET)’ 영상 솔루션으로 참여해 저녁 요리를 하며 캠핑을 즐길 수 있었다.

KT 디지코 캠핑은 연말까지 이어지며, 2차 캠핑은 5월 중 KT홈페이지 내 ‘핫딜 이벤트’ 페이지와 KT 공식 인스타그램을 통해 안내하고 일반 신청을 받을 예정이다.

김형욱 KT 미래가치추진실장 부사장은 "’KT 디지코 캠핑은 KT의 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 서비스를 더 즐겁게 체험할 수 있는 자리로 보다 많은 사람들이 즐기고 만족할 수 있는 경험이 되도록 노력하겠다”라고 말했다.

