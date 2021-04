“3초 만에 출입등록” KT, 전국 프로야구 구장에 '콜체크인' 서비스 도입

프로야구 관람 시 ‘콜체크인’ 통해 안전하고 빠르게 야구장 입장

전화 한 통으로 출입등록 가능…QR코드 생성이나 수기명부 작성 불필요

동시에 많은 인원에 대한 출입 등록 가능해 입장 지연도 없어

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,600 전일대비 600 등락률 -2.13% 거래량 1,299,236 전일가 28,200 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 “디지털 플랫폼 즐기는 친환경 전기차 캠핑” KT, '디지코 캠핑' 진행5명 중 1명은 5G… 촘촘해진 B2B 융합생태계KT, KT스튜디오지니에 278억 출자 close 가 2021년 프로야구 개막에 맞춰 수원KT위즈파크를 비롯한 전국 9곳의 야구장에 '콜체크인'을 통한 출입등록 서비스를 제공한다고 4일 밝혔다.

콜체크인 서비스를 이용하면 야구장 입장 시 수신자부담 번호로 전화를 걸어 3초 만에 출입 등록이 가능하며, 회신된 ‘등록완료’ 메시지를 검표원에게 보여주면 바로 입장할 수 있다. 특히 QR코드와 달리 동시에 여러 사람이 입장 확인을 할 수 있어서 편리하다. 수기명부와 달리 별도의 기록이 남지도 않아 보안성도 높다.

콜체크인은 전국 137개 지방자치단체에서 도입해 사용 중인 KT의 대표 ‘코로나19 방역지원’ 서비스다. KT는 ‘콜체크인’ 서비스를 야구장은 물론 다른 스포츠 구장에도 도입될 수 있도록 할 계획이다.

KT는 콜체크인 서비스를 국내 최대의 KT 통화망과 번호자원을 활용해 전국의 지자체 및 기관에 제공하고 있다. 지금까지 27만 회선이 개통됐고, 매일 70건 이상이 사용되고 있다.

이진형 한국야구위원회(KBO) 사무1차장은 “지난해 포스트시즌에 KT 콜체크인 서비스를 적용해 QR체크인보다 출입이 빠르고 사용법이 쉬워 야구팬들에게 많은 호응을 받았다”며 “올해 전체 9개 구단의 구장에 콜체크인을 도입해 QR체크인 대비 비용 절감 효과도 이뤄냈다”고 말했다.

민혜병 KT Enterprise서비스DX본부 본부장은 “KT는 빠르고 편리하며 안전하게 야구장에 입장하기 원하는 고객들의 요구를 맞추기 위해 ‘콜체크인’ 서비스를 전국 야구 구장에 확대 적용하기로 했다”며 “전국민이 코로나19 걱정 없이 안전하게 야구 경기를 즐길 수 있도록 방역 지원을 리딩하겠다”고 강조했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr