[아시아경제 성기호 기자] 우리은행이 비대면으로 우리은행 펀드를 최초로 가입하는 고객을 대상으로 ‘만원부터 시작하는 내 생애 첫 펀드’ 이벤트를 30일까지 실시한다고 4일 밝혔다.

우리은행 모바일뱅킹 애플리케이션 ‘WON뱅킹’ 또는 인터넷뱅킹에서 처음으로 펀드에 가입하는 고객이 대상이다. 추첨을 통해 총 1만명에게 1만원이 지급된다. 당첨금은 펀드 가입 시 등록한 계좌로 내달 17일 입금 예정이다.

우리은행 관계자는“디지털금융 시대에 고객 경험이 매우 중요한 만큼 펀드상품을 비대면으로 쉽고 간편하게 가입은 물론 경품도 받을 수 있는 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객 자산증대에 도움이 될 수 있는 금융서비스를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

