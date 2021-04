신세계百 '케이스스터디', 복순도가 손잡고 전통주 벚꽃 패키지 선보여

비대면 트렌드, 온라인서만 판매

분더샵 청담서 특별 전시도 진행



[아시아경제 김유리 기자] '케이스스터디'가 전통주 브랜드 '복순도가'와 손잡았다.

신세계백화점이 만든 케이스스터디는 스니커즈와 스트리트 패션 아이템 등을 보여주는 분더샵의 '숍 인 숍(shop in shop)' 공간이다. 2017년 오픈한 후 다양한 협업 제품과 단독 제품 등을 선보이고 있다. 복순도가 막걸리는 울산 울주군 지역쌀을 옛 항아리에 담아 전통 방식 그대로 빚어낸다. 전통 누룩이 발효되는 과정에서 자연스럽게 생성되는 천연 탄산이 특징이다.

복순도가와 협업해 만든 케이스스터디 한정판 체리블라섬 패키지에는 벚꽃이 흩날리는 듯한 케이스스터디 로고 라벨을 부착했다. 복순도가의 대표 아이템인 손막걸리 3병과 야외 활동 시 재사용이 가능한 보냉백, 탄산이 터지는 느낌을 표현한 매트, 아날로그 감성의 일회용 카메라를 담았다.

비대면 트렌드에 맞춰 복순도가의 온라인 사이트와 복순도가 네이버 스마트 스토에서 구매 가능하다. 오는 13일까지 케이스스터디 분더샵 청담에서 협업 콘셉트를 보여주는 전시도 함께 진행된다.

한편 케이스스터디는 '반스', 'F.A.M.T', '노스페이스', '쉐이크쉑', '보그 코리아' 등 여러 브랜드와의 협업 상품을 선보인 바 있다. 이들 협업 상품은 행사 때마다 젊은 고객들이 몰리며 텐트를 치는 진풍경을 연출하는 등 인기를 끌었다. 현재는 온라인 사이트를 통해 응모 후 제품을 구매할 수 있다.

신세계백화점은 분더샵 청담점 1층에 케이스스터디가 오픈 한 이후 10~20대 고객은 30% 가까이 늘어났다고 말했다. 기존 분더샵 고객은 40~50대가 주류였지만, 케이스스터디가 첫 선을 보이고 난 뒤 젊은 세대를 끌어들이기 시작했다는 설명이다.

김덕주 신세계 럭셔리패션담당 상무는 "트렌드를 선도하는 분더샵 케이스스터디에서 차별화된 협업 제품을 새롭게 선보이게 됐다"며 "앞으로도 신세계만의 독창적이고 혁신적인 공간과 이벤트를 보여줄 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr