봄철 꽃가루 위험지수, 매일 2회 제공

낮음~매우높음 4단계로 구분, 대응요령도

소나무·참나무는 4~6월, 잡초류는 8~10월

[아시아경제 한진주 기자] 꽃가루 알레르기 환자들을 위해 기상청이 하루에 두 번 꽃가루 농도 정보를 제공한다.

4일 기상청은 이달부터 꽃가루농도위험지수 서비스를 제공한다고 밝혔다. 기상청 날씨누리 홈페이지 '테마날씨' 탭에서 '생활기상정보'의 '보건기상지수'에서 확인할 수 있다.

꽃가루 농도 위험지수는 기온이나 일교차, 풍속에 따라 모레까지 일 단위로 제공되며 매일 오전 6시와 오후 6시 두 차례 제공한다. 소나무와 참나무는 4~6월, 잡초류는 8~10월까지 제공한다.

지수는 낮음부터 보통, 높음, 매우 높음까지 4단계로 구분된다. 기상청은 대응 요령도 함께 알려준다. 꽃가루 알레르기 환자는 꽃가루농도를 사전에 확인하고 외출할 때에는 선글라스, 마스크를 착용해야 한다. '매우 높음' 단계의 경우 가급적 외출을 자제하고 실내에 머물러야 한다.

국립기상과학원 홈페이지에서는 꽃가루를 유발하는 식물과 지역별 위험지수를 알려주는 꽃가루 달력도 제공한다. 8개 도시에서 11년간 관측한 정보를 기반으로 개발했다. 우리나라 대표 꽃가루 유발 식물 13종에 대해 꽃가루 날림 정도를 알려준다.

꽃가루 달력 외에도 ▲꽃가루와 꽃가루 알레르기 ▲꽃가루 채집과 현미경을 이용한 판독법 ▲우리나라의 알레르기 유발 식물 ▲오늘의 꽃가루도 함께 제공한다. 오늘의 꽃가루는 현재 수도권(구리시)에서 관측되는 일별 꽃가루 정보로 꽃가루 달력과의 비교를 통해 올해의 꽃가루 변동 추이를 알 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr