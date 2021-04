롯데百 "가드닝카페에서 '도심속 힐링'을"

3일 경기 안산시 단원구 롯데백화점 안산점 신관 5층 'oops-a-daisy by 소공원'을 찾은 고객들이 매장을 살펴보고 있다.

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 가드닝 라이프스타일 브랜드 '소공원'이 안산점에 가드닝과 카페가 결합된 'oops-a-daisy by 소공원'을 오픈했다고 4일 밝혔다.

안산점 신관 5층에 새롭게 문을 연 'oops-a-daisy by 소공원'은 야외 테라스에 생화를 활용한 조경과 다양한 식물을 전시한 정원을 갖춘 카페다. 다양한 스페셜티(Tea)와 함께 스콘과 케이크를 맛보며 도심 속 자연에서 휴식할 수 있는 공간을 제공한다. 꽃과 식물, 음료가 함께 구성된 패키지 메뉴도 선보인다.

'영국식 보태니컬 가든'에서 전문가가 추천하는 봄맞이 꽃과 식물, 가드닝을 체험할 수 있는 클래스도 운영할 계획이다.

이번 오픈을 기념해 14일까지 당일 푸드 및 음료 2만원 이상 구매 시 스크래치 쿠폰 이벤트를 진행한다. 식물 5만원 이상 구매 시엔 머그컵을 선착순 증정한다.

