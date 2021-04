KOTRA, 국제방송교류재단과 '소비재 온라인 수출 기획전' 진행

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 소비재 제조 중소기업과 스타트업의 수출 지원을 위해 아리랑TV를 운영하는 국제방송교류재단과 손잡고 소비재의 온라인 수출을 지원하는 기획전을 진행한다고 4일 밝혔다. 이번 기획전은 5일부터 16일까지 온라인 수출지원 플랫폼 '바이코리아'를 활용해 아리랑TV에서 선보인 유망 소비재를 대상으로 진행한다.

지난해 두 기관이 체결한 업무협약(MOU)에 따른 후속 사업의 일환으로 진행되는 이번 기획전은 아리랑TV가 제작한 한류 콘텐츠인 'K-언박싱'과 'K-비즈 시즌2'의 참가기업과 해외 바이어 간 일대일(1:1) 화상 상담을 지원하는 방식으로 진행된다. 이 콘텐츠들은 대중소기업농어업협력재단과 창업진흥원이 후원 제작한 것으로 한국의 우수한 소비재를 개봉하거나 생산기업을 방문해 인터뷰를 진행하는 프로그램이다.

이번 기획전에서는 주방용품, 화장품, 유아용품 등 소비재 분야의 역량 있는 중소기업 62개사를 집중적으로 홍보하기 위해 '바이코리아'에 온라인 전용관이 구축됐다. 또 한국에서 활발하게 활동 중인 유튜버와 신인 연예인이 직접 상품을 시연하는 아리랑TV 영상과 상품을 판매하는 바이코리아 링크가 삽입된 카탈로그 등 여러 디지털 콘텐츠가 활용된다.

권평오 KOTRA 사장은 "해외 바이어의 비대면 상담 수요가 확산되면서 디지털 콘텐츠가 여느 때보다 중요해졌다"면서 "폭넓은 대외 협력을 기반으로 '바이코리아'에 양질의 콘텐츠를 축적해 우리 기업의 소비재 수출시장 개척에 힘쓰겠다"고 말했다.

