농협은행 WM사업부, 농촌일손돕기와 농업인 자산관리상담 실시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 지난 2일 WM사업부 직원 15명이 함께 코로나19로 인력수급에 어려움을 겪는 농촌 마을을 찾아 일손돕기와 자산관리 상담을 실시했다고 4일 밝혔다.

이날 일손돕기는 경기도 고양시 소재의 선유랑 마을에서 진행하였으며, 밭고랑 정비, 허브화분심기 등의 작업을 실시하며 마을 주민들과 함께 구슬땀을 흘렸다. 작업이 종료된 후에는 농업에 필요한 각종 물품들을 전달하는 의미 있는 시간도 가졌다.

더불어 WM사업부 직원들의 종합자산관리 분야 역량을 십분 발휘하여 마을주민들을 대상으로 세무, 부동산, 재테크 등 다양한 분야의 자산관리 상담을 진행하며, 마을 농업인들의 궁금증을 해소하는 등 실생활에 도움을 주었다.

신용인 WM사업부 부장은 “일손돕기에 더불어 부서원들의 재능기부를 통해 다방면으로 도움을 줄 수 있는 뜻깊은 시간이었다.”며 “앞으로도 직원들의 역량을 살려 농가에 더욱 의미 있고 실속 있는 도움을 드리기 위해 노력하겠다”고 말했다. 끝.

