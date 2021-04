삼성전자, 네오 QLED 신기술 알리는 온라인 '테크 세미나' 개최

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 1,900 등락률 +2.29% 거래량 22,997,538 전일가 82,900 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 美 바이든 인프라 투자!! ‘삼성전자’ 주가 상승의 비밀! 딱! 말씀드립니다3월 반도체 수출 호조…SSD 수출 턴어라운드 기대美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착 close 가 올해 삼성 TV의 신기술을 소개하는 온라인 '테크 세미나'를 지역별로 진행한다고 4일 밝혔디.

올해로 10주년을 맞이한 테크 세미나는 전 세계 주요 영상·음향 분야 미디어와 업계 전문가를 대상으로 삼성 TV의 기술과 서비스를 소개하고 의견을 청취하는 자리다. 지난달 31일을 시작으로 다음달 18일까지 열리는 이번 테크 세미나는 한국에서 해외 각 지역을 온라인으로 연결해 양방향 멀티미디어 프레젠테이션이 가능한 '웨비나' 방식으로 진행된다.

북미, 유럽, 중동, 서남아시아, 아프리카, 중앙아시아, 동남아시아, 중남미 등 글로벌 전 지역에서 순차적으로 개최하며 올해 참석자 규모는 500여명으로 지난해에 비해 두 배 이상 대폭 늘어날 전망이다.

올해 세미나의 핵심 주제는 '네오 QLED’의 화질과 '마이크로 LED'의 기반 기술이다. 네오 QLED에 대해서는 업계 최고 수준의 화질을 구현하는 3가지 핵심기술을 집중적으로 다뤄 ▲기존 LED 소자 대비 40분의 1 크기로 화질 제어를 가능케하는 '퀀텀 미니 LED' ▲밝기를 12비트(4096단계)까지 조정해 높은 수준의 명암비와 블랙 디테일을 구현하는 '네오 퀀텀 매트릭스 테크놀로지' ▲인공지능(AI) 기반 업스케일링 기술로 영상 표현을 해 주는 '네오 퀀텀 프로세서' 등이다.

이 밖에 집 안에서의 여러 활동을 지원해 주는 삼성 TV 플러스 등 타이젠 운영체제 기반의 서비스, 게이밍에 최적화된 TV와 사운드 기능과 라이프스타일 TV, 사운드바의 확대된 제품 라인업 등을 소개한다.

