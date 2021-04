이승로 성북구청장, 3일 부인과 함께 석관동 주민센터 내 사전투표소 찾아 서울시장 보궐선거 사전 투표

[아시아경제 박종일 기자] 이승로 성북구청장이 3일 아내 임명숙 씨와 함께 성북구 석관동 주민센터 2층 회의실을 찾아 서울시장 보궐선거 사전투표를 했다.

이날 비가 내리는 궂은 날씨에도 불구하고 석관동 주민센터는 투표소를 찾은 시민들의 발길로 북적였다.

손 소독 후 위생장갑을 착용하고 투표를 마친 이승로 구청장은 “철저한 방역수칙 준수로 안심하고 투표하러 오실 수 있도록 준비했다”면서 “이번 사전선거에 참여가 어려우셨던 분들은 오는 7일 본선거일에 소중한 한 표 꼭 행사하셨으면 좋겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr