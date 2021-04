갤럭시 버즈 프로, '아디다스 오리지널스 스페셜 팩' 한정 판매… 27만9000원

아디다스 오리지널스와 지속가능한 미래 주제로 기획

7일부터 6000개 한정 판매. 가격은 27만9000원

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 오는 7일부터 아디다스 오리지널스와 지속가능한 미래를 주제로 기획한 '갤럭시 버즈 프로 with 아디다스 오리지널스 스페셜 팩'을 판매한다고 4일 밝혔다.

'갤럭시 버즈 프로 with 아디다스 오리지널스 스페셜 팩'은 ▲'갤럭시 버즈 프로' ▲아디다스 스냅백 케이스 ▲아디다스 '스탠 스미스' 운동화 구매 쿠폰 ▲아디다스 전용 스마트폰 테마로 구성된다. 스페셜 팩은 7일 오후 7시30분부터 삼성전자 홈페이지와 카카오 쇼핑 라이브를 통해 6000개 한정으로 판매되며, 가격은 27만9000원이다. '갤럭시 버즈 프로'는 팬텀 블랙·팬텀 실버·팬텀 바이올렛 등 3가지 색상 중 선택 가능하다.

'갤럭시 버즈 프로 with 아디다스 오리지널스 스페셜 팩'은 삼성전자와 아디다스가 추구해 온 플라스틱 폐기물이 없는 깨끗한 미래를 향한 친환경 노력 관점에서 시작됐다. '갤럭시 버즈 프로'는 폐플라스틱 재생 성분이 20% 포함된 PCM(Post-Consumer Materials) 소재를 사용해 폐기물을 줄일 수 있도록 설계했다. 아디다스를 대표하는 운동화 '스탠 스미스'는 50% 재활용 소재를 담은 프라임그린 갑피를 적용해 지속가능성의 가치를 더했다. 아디다스 스냅백 케이스도 재생 플라스틱을 활용해 제작됐다.

이밖에 잠금화면부터 아이콘, 메시지, 전화 등 스마트폰의 인터페이스를 아디다스만의 감성으로 맞춤 제작한 스마트폰 테마도 이용 가능하다. 아디다스 스냅백 케이스가 장착된 갤럭시 버즈 프로를 해당 기능을 지원하는 갤럭시 스마트폰 뒷면에 태깅하면 자동으로 설치된다. 퀵 액세스 아이콘을 통해 아디다스 공식 온라인 스토어로 바로 이동도 가능하다.

삼성전자 관계자는 "가치 소비를 추구하는 소비자, 특히 지속가능한 제품과 패션에 관심이 많은 MZ세대를 위해 이번 스페셜 팩을 기획하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 브랜드와의 의미 있는 협업으로 갤럭시만의 친환경 생태계를 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr