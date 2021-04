美PIIE, 올해 세계 경제성장률 4.7%→5.6% 상향

美·中 전망치 상향…유로·日·英은 하향조정

[아시아경제 유제훈 기자] 올해 전 세계 경제성장률이 코로나19 백신 개발 및 보급, 각 국의 확장적 재정정책 등에 힘입어 상향될 것이란 전망이 나왔다.

지난 1일(현지시각) 미국 싱크탱크인 피터슨국제경제연구소(PIIE)가 발표한 보고서에 따르면 올해 전 세계 경제성장률 전망치는 5.6%이다. 이는 PIIE가 지난해 10월 예상했던 4.7%에 비해 0.9%포인트 증가한 것이다.

PIIE는 "세계 경제 전망은 예상보다 빠른 코로나19 백신 개발과 보급, 이전에 예상했던 것보다 많은 재정 정책으로 인해 지난 가을 예측한 것보다 밝은 편"이라며 "오는 2022년 성장률은 4.4%에 이를 것"이라고 설명했다.

PIIE는 국가별로는 미국(4.1%→6.3%)은 공격적 재정 정책에 따라 올 한 해 가장 빠른 경제 회복세를 보일 것이라고 예측했다. 중국(6.0%→8.5%) 역시 지난해 코로나19 억제에 일정 부분 성공한 이래 신흥국 경제회복을 주도하고 있다고 전했다.

다만 유럽(6.0%→4.4%), 일본(5.0%→2.5%), 영국(4.0%→3.8%) 등지에선 전망치를 햐향했다. PIIE는 "일본의 경우 해외 방문객 없이 도쿄올림픽을 치르겠단 결정은 경제회복을 방해할 것'이라면서 "영국은 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합 탈퇴)로 어려움을 겪을 가능성이 크고, 유럽은 심각해진 코로나19 대응으로

