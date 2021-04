서초구 청년인턴 사업 추진...청년인턴 10만· 중소기업 50만 월 지원

대한미용사회 서울시 서초구지회, 대한제과협회 강남서초지회와 MOU 체결 상·하반기 총 30명 저소득 청년에게 인턴기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 지역주민의 안정적인 고용과 지역경제를 활성화 하기 위한 사업인 ‘청년인턴지원사업’을 추진한다.

중소기업 취업지원사업인 ‘청년인턴지원사업’은 중소기업기본법상 중소기업의 범위에 속하는 기업을 자치단체가 선정, 해당 기업과 청년인턴채용시 지원기간, 근무장소 및 채용과 관련, MOU를 체결, 1인 당 월 60만원(청년인턴에게 10만원, 인턴고용 사업장에 50만원)을 지원해주는 사업이다.

특히, 구는 올해 ‘(사)대한미용사회 서울시 서초구지회’와 ‘(사)대한제과협회 강남서초지회’와 MOU를 체결, 상·하반기 총 30명의 저소득 청년에게 인턴 기회가 주어질 방침이다.

상반기에 총 15명의 청년인턴이 선발, 4개월간 총 3600만 원을 지원할 예정이다.

미취업청년은 안정적인 인턴기회와 전문적인 기술습득 기회를, 동시에 인턴채용 사업장은 인건비를 절감하는 기회를 제공 받는다.

특히 이번 모집은 코로나19로 인해 선발조건이 일시적으로 완화, 만 18~34세 미만 청년중 가구소득이 70%이하이면서 재산이 3억원 미만인 자 중 우선순위에 따라 선발했다.

이렇게 구에서 실시한 청년인턴지원사업은 사업주와 청년 모두 만족해 하는 후기가 많다.

# “우리 미용분야는 스텝을 채용할 때 어려움이 많아요. 스텝은 기본적으로 미용실에 근무를 하면서 배우는 과정에 있고 전문적인 기술이 부족하기에 전문성을 요하는 작업을 하는 건 어렵다. 그렇기에 사실 최저임금을 적용하는 것도 미용실 원장님들께는 굉장히 부담이 된다. 그렇다고 해서 지금 당장 우리 업종을 최저임금 예외업종으로 분류하는 것도 힘든 부분이 있었다. 하지만 청년인턴지원사업 덕분에 미용실 원장님들께서 조금이나마 부담을 덜 수 있었다”

# “작은 돈이지만 교통비나 식비를 절감할 수 있어서 굉장히 도움이 많이 되고 있습니다”

한편, 구는 청년들의 취업을 돕기 위해 많은 사업을 시행하고 있다. 2019년부터 ‘서초 청사진 아카데미’를 운영하며 청년들에게 취업준비에 대해 구체적인 로드맵을 설정하고 취업성공을 지원하는데 큰 역할을 하고 있다.

특히 올해에는 AI면접 시스템을 도입하는 기업체가 증가함에 따라 최근 트렌드에 맞춰 구는 ‘AI/VR 면접컨설팅관’을 설치했다.

조은희 서초구청장은 “고용절벽 시대에 맞서는 우리 청년들의 삶에 실질적인 도움을 주고 싶었다”며 “우리 청년들이 미생에서 완생까지 이어갈 수 있게 희망의 사다리가 돼 청년 사회진출을 끝까지 책임지겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr