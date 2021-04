작년 가계 필수지출 비중, IMF 수준으로…"여행·오락 줄이고 필요한 돈만 써"

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19 사태가 확산한 지난해 가계 전체 지출 가운데 식료품 비용, 임대료 등 필수 항목의 지출이 차지하는 비중이 22년 만에 가장 커진 것으로 나타났다. 코로나19로 사람들이 꼭 필요한 곳에만 돈을 썼고, 여가생활에는 돈을 쓸 수 없었기 때문이다.

4일 한국은행에 따르면 지난해 국내 가계의 소비지출 가운데 4대 필수 품목의 지출은 348조465억원이었다. 지난해 가계의 전체 국내 소비지출(851조7512억원)의 40.9%에 달한다. 이 비중이 40%를 넘은 것은 1999년(40.6%) 이후 처음으로, 국제통화기금(IMF) 외환위기 직후인 1998년(42.7%) 이후 가장 크다.

가계의 목적별 최종소비지출은 모두 12개 항목으로 분류된다. 이 가운데 필수 지출은 식료품 및 비주류 음료(식생활 관련 지출), 임대료 및 수도 광열(전·월세·수도·관리비 등), 가계시설 및 운영(가구·가전 등), 의료 보건(병원비 등) 등 보통 4개 항목이 꼽힌다.

작년의 경우 매 분기마다 4대 필수 품목의 지출 비중이 40%를 넘었다. 1분기(40.6%)에서 4분기(41.4%)로 갈수록 비중이 커졌는데, 4분기 비중은 1998년 4분기(42.5%) 이후 가장 컸다.

경제가 발전하고 국민소득이 늘어나면 필수지출 비중은 줄고, 대신 오락·문화·교육·외식 등의 지출비중이 커지는 것이 통상적이다. 이에 따라 4대 필수 품목의 지출 비중은 2000년에 39.5%까지 내리면서 한은이 관련 통계를 편제하기 시작한 1970년 이래 처음으로 40%를 밑돌았다. 금융위기를 겪은 2008년(35.6%)과 2009년(35.7%)에도 이 비중은 40%에 못 미쳤다. 이런 추세는 2019년까지 이어졌지만 코로나19로 인해 변한 것이다.

다만 최근 들어 소비가 살아나고 있다는 점에서 이런 현상은 향후 다소 완화할 것으로 보인다. 한은의 3월 소비자동향조사(3월 9∼16일) 결과에 따르면 3월 소비자심리지수(CCSI)는 100.5다. 지수가 석 달 연속 상승하면서 코로나19가 확산하기 시작한 지난해 1월(104.8) 이후 처음으로 100을 넘었다.

