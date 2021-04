美 노스캐롤라이나 한인 편의점에서 흑인 청년 쇠막대기 난동

[아시아경제 박병희 기자] 지난달 30일(현지시간) 오후 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 한 한인 편의점에서 흑인 청년의 '쇠막대기 난동'이 있었던 것으로 뒤늦게 알려졌다.

3일(현지시간) 성열문 캐롤라이나한인회연합회 이사장과 지역 언론매체들에 따르면 지난달 30일 오후 3시께 성 이사장이 운영하는 노스캐롤라이나주 샬럿의 편의점에 한 흑인 청년이 도로 표지판 기둥으로 보이는 금속 막대기를 갖고 들어와 다짜고짜 난동을 부리기 시작했다.

이 흑인 청년은 과자 선반을 바닥에 넘어뜨리고 금속 막대기를 마구 휘둘러 냉장고와 냉동고, 테이블 등 각종 기물을 닥치는 대로 때려 부쉈다. 편의점 CCTV에는 흑인 청년의 난동 장면은 물론 놀란 손님들이 서둘러 가게를 빠져나가는 모습이 담겼다. 흑인 청년은 금속 막대기를 휘두르면서 성 이사장 부부를 향해 "XX 중국인들아, 너희 나라로 돌아가라"고 욕설을 퍼부었다. 그는 자신이 부순 냉장고에서 에너지 드링크를 꺼내 마셨고 출동한 경찰에 현장에서 체포됐다.

난동을 벌인 흑이 청년의 신원은 하비어 라쉬 우디-실라스(24)로 확인됐다. 샬럿 메클렌버그 경찰은 우디-실라스를 위험한 무기를 이용한 강도, 협박, 공무집행 방해 등의 혐의로 체포했으며, 증오범죄 조항을 적용하는 방안도 검토 중이다.

이번 사건으로 편의점 내 기물이 대부분 파손돼 최소 5만∼6만달러(약 5600만∼6800만원)의 재산 피해가 발생했을 것으로 성 이사장은 추정했다.

