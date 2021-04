한국이 '퍼스트 무버' 꿈도 못 꾸는 이유 [과학을 읽다]

[아시아경제 김봉수 기자] "한국이 패스트 팔로어(fast follwer)를 넘어 퍼스트 무버(first mover), 트렌드 세터(trend setter)로 발전하겠다고요? 이대로라면 꿈 깨는 게 좋습니다."

최근 만난 한 과학기술계 인사의 뼈 때리는 지적이었습니다. 시대의 흐름을 앞서가는 최첨단 과학기술 개발을 주도하려면 무엇보다 인재 양성이 중요한 데, 지금의 한국 사회는 점점 더 소홀해지고 있다는 것입니다.

과연 어느 정도 일까요? 최근 과학기술정보통신부가 발표한 제4차 과학기술인재 육성ㆍ지원 기본 계획을 살펴 보면, 정부 조차도 그 열악한 현실을 어느 정도 파악하고 있음이 드러납니다.

우선 과학ㆍ수학 등 기초 학문에 대한 국민들의 관심도와 열의, 실력이 점점 떨어지고 있습니다. 2020년 한국과학창의재단 조사에서 과학기술에 대한 국민들의 관심도는 46.9점(성인 기준)으로 미국(63.3점)보다 16.4점이나 낮습니다. 학생들의 실력도 점점 뒤쳐지고 있습니다. 경제개발협력기구(OECD) 조사에서 만 15세의 수학ㆍ과학 성취도는 2000년 기준 과학 1위, 수학 3위였는데, 2018년에는 수학 6~10위권, 과학 5~9위권으로 추락했습니다.

초등학생들의 장래 희망에서 과학자는 2009년까지만 해도 4위를 차지했지만 2015년 8위로 내려앉더니 2019년에는 13위로 밀려나고 말았습니다. 입시 교육에 지친 학생들은 수학ㆍ과학에 대한 흥미를 완전히 잃어 버린 상태입니다. 2019년 조사에서 초등학교 4학년의 수ㆍ과학 흥미도는 조사 대상 58개국 중 최하위권(수학 57위ㆍ과학 53위)에 머물렀으며, 중학교 2학년도 마찬가지(수학 39위ㆍ과학 26위)였습니다.

산업 현장이 요구하는 인력을 학교에서 제대로 키워내지 못하는 현상도 심각합니다. 기업들은 정보통신ㆍ기계쪽의 석박사들을 대거 요구하고 있지만 석박사 배출은 생명공학이나 기타 분야에 집중돼 있습니다. 또 인구 감소로 인해 대학원을 진학하는 학생들의 숫자도 함께 줄어 들면서 이공계 대학원 진학률은 2015년 11.6%에서 2018년 9.2%로 감소했고, 정원 대비 학생 수(충원율)은 2015년 87.7%에서 지난해 79.6%까지 떨어졌습니다.

현업에 종사하고 있는 과학기술인들에 대한 역량 개발도 제대로 이뤄지지 않고 있습니다. 우리나라 기업 중 훈련을 제공하는 곳의 비율은 2018년 조사에서 전세계 92개국 중 38위에 그쳤으며, 기업의 근로자 훈련 투자도 141개국 중 36위에 불과했습니다. 2019년 한국과학기술기획평가원(KISTEP)은 기업들이 시간ㆍ비용 투입 부담 때문에 과학기술 인력의 전문 재교육ㆍ훈련에 매우 소극적이라는 조사 결과를 내놨습니다. 재직자 훈련 제도 운영 기업은 54.6%에 불과하며 특히나 이공계 특화 교육 훈련을 실시하고 있는 기업은 7.6% 밖에 되지 않았습니다.

여성 인력, 60대 이상의 고령 인력을 잘 활용하거나 해외 인력이라도 많이 유치해야 하는 데, 그렇지도 못합니다. 한국여성과학기술인지원센터(WISET)에 따르면 이공계 석박사 기혼 비취업 여성 중 경력단절의 비율은 2016년 53.4%에서 2018년 60.1%로 되레 늘어났습니다. 60대 이상 고령 연구자들의 비율도 2014년 2.2%, 2016년 2.7%, 2018년 3.1% 등 소폭 증가 추세이지만 여전히 미미하며 체계적인 관리ㆍ지원은 없는 형편입니다. 해외 인재 유치를 위한 환경도 조성돼 있지 않습니다. 우리나라 인력 시장의 외부적 개방성은 2020년 기준 전세계에서 70위에 불과하며, 해외 고급 인재 유치 매력도는 43위에 그쳤습니다.

한국이 최근 각종 영상ㆍ문화 콘텐츠로 전세계에서 각광을 받고 있는 것은 1980~90년대 대대적인 인재 유입과 투자의 결과입니다. 영화 '기생충'의 봉준호 감독이 대표적 사례죠. 한국의 과학기술계에서도 '제2의 봉준호 감독'이 많이 생겨나 전세계 첨단 기술의 흐름을 한국이 주도하는 날이 오길 바랍니다. 음, 일단 '수포자(수학포기자)' 만들지 않는 한국 교육이 먼저겠죠?

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr