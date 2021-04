中 외교장관 회담 발표문서 시진핑 방한 일절 언급 없어

[아시아경제 박병희 기자] 3일 정의용 외교부 장관과 왕이 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장의 회담이 끝난 뒤 공개된 중국 측 발표문에는 시진핑 중국 국가 주석의 방한에 대한 언급이 없는 것으로 확인됐다. 우리측 발표문에서 강조된 내용이 중국측 발표문에서는 빠진 것이다.

우리나라와 중국은 3일 한중 외교장관 회의를 마친 뒤 각각 회담의 성과를 알리는 발표문을 냈다.

양국 관계 발전을 위해 소통과 협력을 강화하고 한반도 문제 해결을 위해 힘을 모으기로 했다는 내용은 양측이 비슷하지만, 우리 정부의 발표문에는 있는데 중국 측 발표문에 없거나 그 반대인 경우도 적지 않았다.

가장 눈에 띄는 차이는 시진핑 중국 국가 주석의 방한에 대한 부분이다.

우리 정부는 중국 측이 시 주석의 방한 의지를 재차 표명했으며 코로나19 상황이 안정되는 대로 조기 방한을 추진하기로 했다고 발표했다.

정의용 장관도 회담 직후 기자들과 만난 자리에서 양국이 가급적 조기에 시 주석의 방한을 추진하기로 했다고 말했다.

그러나 중국 외교부가 이날 밤 홈페이지에 게시한 '왕이 부장과 정의용 장관의 회담'이라는 제목의 발표문에는 시 주석 방한에 대한 내용은 일절 언급되지 않았다.

반면 중국 측 발표문에는 한중 양국이 이른바 백신여권과 코로나19 백신에 대해 협력하기로 했다는 내용이 포함됐다.

중국 외교부는 발표문에서 "양국은 건강코드 상호 인증을 위한 공조를 강화하고 백신 협력을 전개하며 신속통로(패스트트랙) 적용 범위를 확대하기로 했다"고 밝혔다.

중국은 지난달 코로나19 백신 접종 이력과 함께 핵산검사와 혈청검사 결과 등이 담긴 중국판 백신여권인 '국제여행 건강증명서'를 출시하고 국가 간 상호 인증을 추진하고 있다.

하지만 중국 측이 발표한 코로나19 백신이나 백신여권에 대한 협력은 우리 정부 발표 자료는 물론 정 장관 기자간담회에서도 언급되지 않은 내용이다.

외교부는 다만 발표문에서 "양측은 코로나19 상황에서 신속통로 확대 등을 통해 인적교류를 촉진하기 위해 긴밀히 협력한 점을 평가하고 앞으로도 다양한 관련 노력을 지속해 나가기로 했다"고 밝혔다.

이밖에 한국이 중국공산당 창당 100주년을 축하하고 중국의 해외 동포 백신 접종 계획인 춘먀오 행동을 지지했다는 발표도 우리 정부 발표문에서는 찾을 수 없는 부분이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr